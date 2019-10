Anitta anuncia projeto musical 'Brasileirinha' totalmente em português

Anitta anunciou na noite de domingo, 27, o Brasileirinha, seu novo projeto musical totalmente em português. A cantora afirma que a iniciativa começa na terça-feira, 29, com o lançamento ao vivo da música Some Que Ele Vem Atrás, no Prêmio Multishow.

Com um vídeo curto no qual aparece numa coletiva de imprensa, ela conta também uma de suas projeções para o futuro. "Meu ano de 2020 vai ser totalmente diferente de todos os anos que vocês acompanharam na minha carreira até agora." Anitta ainda não pode dizer o motivo, mas prometeu aos fãs que divulgará detalhes sobre o projeto aos poucos.

Some Que Ele Vem Atrás contará com a participação de Marília Mendonça. Na publicação de Anitta Instagram, a sertaneja aparentemente deu uma prévia de um trecho da música e instigou a curiosidade do público. "Complete a frase: 'quanto mais você some...'", comentou.

Ansiosos, os fãs apostaram em algumas continuações da canção. "Mais chifre você come", escreveu uma internauta. "Mais saudade você faz", imaginou outra. "Mais eu bebo", arriscou um rapaz.