Anitta condiciona 'conversa sincera' para voltar a ser amiga de Pabllo Vittar

A funkeira Anitta surpreendeu ao respondeu a um fã que disse que gostaria de vê-la novamente amiga de Pabllo Vittar. A carioca disse ao seguidor que a amizade entre as duas pode ser reatada caso haja um diálogo entre elas, e caso seja procurada por Vittar para resolver situações pendentes.

"Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa sincera, não tem porque não voltar", disse Anitta.

Os motivos para o desentendimento entre elas foram revelados no livro escrito pelo jornalista Leo Dias. Na obra, o autor diz que os desentendimentos começaram por causa de dinheiro, na época da gravação do clipe Sua Cara.

Recentemente, em entrevista à rádio FM O Dia, Pabllo também comentou o desentendimento com a funkeira.

"Eu não tenho nenhuma raiva de Anitta. Hoje em dia, a gente não se fala. Não somos amigas. Não desejo nenhum mal para ela. Sempre acompanho os lançamentos dela. Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela", disse.

Pabllo continuou afirmando que é muito grata pela parceria com a morena. "Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada. Quando você está neste mundo de artistas e exposição, as pessoas gostam de falar muita coisa. E muita coisa que falam é mentira, né cara? Vou falar o que? Me defender? Vou estar com minha cabeça e minha consciência tranquilíssima, inclusive Anitta, se você estiver ouvindo, um beijo, sucesso!", concluiu.

Relembre a parceria das duas 'ex-amigas'.