Anitta debocha de áudios vazados e manda indireta para Leo Dias ao vivo

Anitta ativou o modo deboche durante o programa "Anitta Dentro da Casinha" apresentado por ela, na noite desta quinta-feira (28) no Multishow. Na atração, ela entrevistou a atriz mexicana Danna Paola, protagonista da série Elite, e disse que estava eliminando pessoas ruins de sua vida, numa indireta para o jornalista Leo Dias.

A treta entre Anitta e Leo Dias parou a internet nos últimos dias. A funkeira atacou o jornalista dizendo que ele a ameaçava. O blogueiro revidou soltando diversos "podres" da artista.

No programa, a cantora pediu um conselho para a artista internacional. "Não estou com uma fama muito boa no Brasil no momento, estou como se fosse Lucrecia", disse Anitta, citando a personagem de Danna na série espanhola.

"Eu e Lucrecia somos muito perfeccionistas, controladoras, vulneráveis. Somos mulheres empoderadas. Mas Lucrecia é muito má. Está tudo bem ser má, à sua maneira. Mas tem que aprender com os erros e eliminar gente que nao te serve e que não te faz bem", disse Danna.

Neste momento, Anitta fez cara de deboche e fingiu ter se emocionado com as palavras que acabara de ouvir. E mandou a indireta ao jornalista ao tentar traduzir as falas de sua entrevistada.

"Ela falou que a Lucrecia é muito má, tem uma pimenta nela. Mas que ela pode se arrepender das coisas, assim como na série, dos erros. E eliminar as pessoas ruins e seguir adiante. E eu estou muito feliz de seguir os conselhos antes de ela falar", disse Anitta.

Antes deste momento de deboche, ela avisou a Danna que resolveu entrevistá-la e ser sua amiga por conta de Gui Araújo, seu novo namorado.

"Falei que meu namorado é doido nela, que quero ficar amiga dela pra não correr o risco de ele dar em cima dela", brincou.

Esse não foi o único momento em que Leo Dias foi lembrado, mesmo sem ter o nome citado. Os humoristas Maurício Meirelles e Daniel Zukerman participaram do programa e disseram que haviam preparado uma surpresa para o final do programa. Com o semblante sério, ela ficou nervosa quando eles disseram que Leo entraria ao vivo. Mas logo na sequência quem apareceu na tela foi o cantor Leo Jaime.

Para encerrar a zoeira, os humoristas colocaram no ar um áudio em que Anitta falava mal do seriado Chaves, fazendo referência às conversas que o jornalista vazou recentemente, nas quais ela falava mal de Preta Gil, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e vários outros famosos.