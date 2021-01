Anitta diz que gostaria de beijar Arthur, do BBB: 'Se sair e eu estiver solteira, manda DM'

A cantora Anitta aproveitou a tarde deste domingo (31) para comentar sobre os participantes do Big Brother Brasil. Em meio a uma série de vídeos postados nos stories de seu perfil no Instagram, ela disse que gostaria de ficar com o instrutor de crossfit Arthur Picoli

"Arthur, se eu ainda estiver solteira quando você sair da casa, você me manda uma DM. Porque minha vida é assim, a gente nunca sabe amanhã, né? Pode ser até que eu já casei com alguém, mas o script é esse", disse.

Ela comentou, ainda, a quantidade de brigas e discussões que tem acontecido nos últimos dias no reality. "Eu ainda não entendi como é que ninguém está dando em cima de Arthur, porque ninguém tá pegando ninguém. É tanta briga que o povo esqueceu que existe essa pauta também", completou.

Anitta ainda se ofereceu para fazer um show no programa, chegando a marcar o diretor do BBB, Boninho. "Vou lá na festa fazer um show, dou só uns pegas no Arthur e vou embora. Eu faço um teste, fico num hotel, vou fazer esse show, dar esse beijo na boca e tá tudo certo", propôs.

Algum tempo depois, a cantora contou que estava recebendo mensagens de pessoas afirmando que Arthur seria bissexual.

"Como o povo é preconceituoso. Desses 30 minutos para cá, eu já recebi incontáveis mensagens dizendo que ele fica com homens, todo mundo no Espírito Santo sabe. Problema dele, se ele fica com mulher também tudo ótimo. Eu também fico com os dois", disse. "Se ele pega homem, tá tudo ótimo também. Super bem-vindo. A gente faz um ratatá, um bem bolado", completou.