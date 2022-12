Anitta é internada em hospital de São Paulo: 'Tudo certo, e segue o baile'

A cantora Anitta, depois de uma temporada pelo Japão, desembarcou no Brasil e deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1°).

"Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo, e segue o baile", escreveu a cantora, nesta quinta-feira (1º), no Twitter. "Tá tudo bem, gente... Tudo certo", acrescentou a funkeira. O motivo da internação não foi revelado.

A última vez que Anitta passou por um hospital no Brasil foi para tratar os focos de endometriose que descobriu durante exames. Em julho, a cantora internacional recebeu alta após a cirurgia. Ela tinha dores no ovário há cerca de nove anos e só recebeu o diagnóstico após o pai se internar em um hospital do Rio de Janeiro com câncer.

Ontem, a cantora lançou um EP de surpresa. "À procura da Anitta perfeita" é totalmente em português e conta com sete músicas, sendo cinco parcerias com Maiara & Maraisa, Costa Gold & Rafinha RSQ, Wesley Safadão, MC Dany e Hitmaker, Lexa, Pocah e Rebecca.