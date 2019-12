Anitta e Luan são estrelas do segundo dia do Festival Virada Salvador

O maior Réveillon do Brasil continua neste domingo (29), na orla da Boca do Rio. O Festival Virada Salvador recebe hoje Durval Lelys, Os Paralamas do Sucesso, Anitta, Luan Santana, Simone e Simaria e La Fúria. A entrada na arena pode ser feita por dois acessos controlados, com revistas: um para quem chega da Boca do Rio e outro do Jardim de Alah.

Confira abaixo os bastidores do segundo dia de festival.

01h050 ● Voltamos mais tarde!

Festival ainda tem Simone e Simaria e La Fúria. A partir de agora, porém, o CORREIO segue a cobertura do Festival Virada Salvador através do Instagram (@correio24horas). Acompanhe tudo através dos nossos Stories. Voltaremos nesta segunda (30) com mais informações de bastidores e notícias completas do evento. Aproveite e relembre tudo o que aconteceu neste primeiro dia de evento abaixo.

00h50 ● Um pouquinho do som de Luan

00h40 ● Fãs fiéis

Fãs de faixa na cabeça, cartaz na mão e tudo, as amigas Marize Ribeiro, Talita Ferreira e Bruna Cardoso já choraram, gritaram e estão no gargarejo do palco só pra ver Luan Santana: "É uma sensação inexplicável. O que ele canta, ele transmite pra gente", disse Bruna.

00h20 ● Novidade à vista

Luan, Léo Santana e Olodum vão gravar um novo hit para o Carnaval 2020. A novidade foi anunciada pelo sertanejo ao subir ao palco do show da Virada. Segundo ele, “Sofrendo feito louco”, promete. "como é bom voltar para Salvador", disse.

00h10 ● Luan no palco!

O sertanejo já está levantando o público com seus sucessos. "Depois da gravação do DVD, a gente está tendo aqui hoje essa noite incrível", afirmou o cantor Luan Santana, que acabou de subir no palco do Festival da Virada Salvador

23h26 ● Muita dança

Veja mais momentos de Anitta no Festival Virada Salvador:

23h08 ● Bateu!

Anitta canta Onda Diferente, música que rendeu polêmica com Ludmilla

22h34 ● O show segue pegando fogo

A cantora continua com seus sucessos, como 'Essa mina é louca" e "Contatinho". Depois foi a vez de "Tic Nervoso", gravada com o Harmonia do Samba.

22h04 ● Anitta no palco!

Anitta abriu os shows com Bang Bang Combatchy, Terremoto e Ao Vivo e a Cores

21h45 ● Diminuir o ritmo

Olha quem já está pronta para fazer o show mais esperado da noite! "Ano que vem faço 10 anos de carreira e quero curtir minha vida, aproveitar. Vou trabalhar menos. Depois que conquistei tudo isso, esse 2020 quero tirar mais férias. Passear, ver gente, beijar bocas diferentes", diz Anitta.

A cantora falou da relação com a Bahia. "Quando eu faço show aqui na Bahia eu prefiro chegar mais cedo e sair o mais tarde possível. Aqui vocês são menos posudos do que a gente no Rio, então é melhor ainda".

21h40 ● Quase barrado

Badalada aqui é ela. Até o momento, segundo a Saltur cerca 10 a 15 mil pessoas já passaram por dia na roda-gigante montada na Arena Daniela Mercury. É gente viu?

21h17 ● Quase barrado

Por amor a Anitta, o publicitário Thiago Paranhos, 22, conta que já passou por poucas e boas. Dessa vez, o jovem foi barrado na entrada do festival porque levou a carteirinha de estudante como identificação e não queriam aceitar. “Eu fiz uma baixaria. Mostrei para o segurança a minha tatuagem e falei: Você sabe o que é isso aqui? Fiz meu fecha e ele deu risada. Eu vim de longe, moro no Centro, imagina ficar sem ver Anitta?!”.

Acompanhado dele, o amigo-xará, Thiago Soas, 26, comentou um movimento de bandeira branca que vem surgindo nesse fim de ano, no Twitter, entre os fãs de Anitta e Pablo. Os fã-clubes costumam agir como haters - termo usado para quem utiliza as redes sociais para atacar outras pessoas -, depreciando o trabalho e a vida pessoal das cantoras, que são rivais. Se é pelo espírito natalino ou não, parece que a paz está prestes a reinar.

“Eu também quero que acabe essa rixa, sou fã das duas. Acho que o buzz das brigas delas geram notícias ruins para as imagens delas”, avaliou Soas.

O amigo também deseja o mesmo porque a sua música favorita é exatamente “Sua Cara”, parceria entre a funkeira e a drag queen. “Eu acho ótimo esse movimento de parar com os ataques. Para quê brigar? Sou fã de Anitta, mas ela é confuseirinha mesmo. Pelo menos não esconde o que tá passando e é sincera sobre os motivos das brigas, não fica contornando como outros artistas”, disse Paranhos.

21h12 ● Na espera

Cheios de energia, fãs de Anitta e Luan Santana chegaram antes mesmo da abertura dos portões. Na frente da grade era fácil encontrar quem tivesse vindo de outras cidades, como as amigas Silaí Jesus, 20, e Cleide Santos, 25, que saíram de Rafael Jambeiro e Araçás, respectivamente. Estudantes, elas são fãs fervorosas de Luan Santana e afirmam que têm uma pontinha de crédito no fato de o artista ter escolhido Salvador como local de gravação do seu DVD Viva, em maio deste ano. “Eu e ela nos conhecemos através de uma campanha DVD LS NA BAHIA, que foi em 2017. A gente fez uma faixa de três metros pedindo que ele gravasse aqui. Ele levou a faixa. A gente ia para todos os shows dele aqui na Bahia pedindo isso, foi um ano de campanha”, conta Silaí, que já aguarda ansiosa pela volta do artista à Salvador, em fevereiro, na festa Carnavalito.

21h ● Do alto

A roda-gigante é uma atração à parte. Esse ano ela está mais perto do palco, permitindo que quem vai curtir o brinquedo consiga ver melhor os artistas que se apresentam. A expectativa é que o público que use a roda passe de 55 mil, do ano passado, para 65 mil nos cinco dias de festival.

O equipamento é gratuito e é o maior brinquedo desmontável da América Latina. Ela funciona todos os dias do festival das 16h às 2h, exceto no dia primeiro, quando opera das 15h às 22h.

20h44 ● Dinheirinho extra

Há três anos na Virada Salvador, Sandro Oliveira, 44, conhecido como Baleiro Show, acredita que a festa está cada vez mais organizada. “Somos todos cadastrados, temos credencial, ficamos bem vistos, somos respeitados”, comentou ele, que aguarda a festa com ansiedade durante o ano. “Consigo ganhar um dinheiro bom aqui”. Fã dos Paralamas do Sucesso, o baleiro também aproveitou o dia para acompanhar o show dos artistas.

20h42 ● Trabalho e curtição

Ok, é trabalho, mas quem disse que não dá pra se divertir no meio das obrigações? Os amigos Valdiney Santos, 22, e Jackson Marcelo, 23, estarão na equipe de apoio do evento durante os cinco dias de festa. Responsáveis pela organização dos banheiros, os rapazes confessam que conseguem acompanhar todos os shows e até dançam entre uma apresentação e outra. “Vou perder, é? Trabalho mas não deixo de curtir, fico aqui só pegando a visão”, comentou Valdiney.

20h ● Paralamas no palco!

19h54 ● Mistura boa

Em coletiva de imprensa, o baterista João Barone, da Paralamas, disse que a banda já está acostumada a tocar em festivais com diferentes estilos de artistas e que participar de eventos como o Festival Virada é uma reafirmação do compromisso do grupo com a música. “A gente gosta muito do que a gente faz e, enquanto tiver forças, a gente vai continuar fazendo show porque é isso que a gente gosta de fazer”, disse.

Atualmente, a banda faz cerca de seis a sete apresentações por mês e Barone diz que o grupo não tem intenção de fazer mais sucesso do que já fez até hoje e pretende “manter o modo de operar”, mas, claro, sem deixar de lançar canções inéditas.

Como um bom roqueiro não foge à luta, Barone comentou ainda sobre o cenário da banda em meio ao ano de 2019 no Brasil. “A gente não tem do que reclamar além das questões filosóficas sobre o nosso país. Espero que a gente não esmoreça, a gente precisa de alento, que o Brasil busque uma sociedade mais justa, que ofereça mais cidadania para todo mundo”, afirmou, sem entrar em detalhes sobre posicionamento político.

19h15 ● De longa data

Fãs de Durval Lelys, o casal de comerciantes Adeilson Bittencourt e Tatiane Costa foram à festa exclusivamente para o show do líder da Asa de Águia. Adepto do boné, Adeilson também levou o filho Antônio Gabriel, 11, e ambos imitaram o look tropical de Durval.

“Eu conheci o Asa de Águia em 1994, com 15 anos. Sou do interior, de São Miguel das Matas, e lá eu escutava no rádio. Quando eu vim para Salvador foi que passei a ir para os shows e me apaixonei ainda mais”, conta Adeilson, que em 2015 conseguiu uma foto com o artista depois de um show na Pituba.

A esposa, Tatiane, conta que eles passaram a acompanhar o trio do Asa no carnavais do início ao fim do circuito. “Na pipoca, mas ia, brinca. Fiéis à Durval, eles não quiseram ficar nem para ver outros artistas.

18h30 ● Começou!

Durval Lelys já subiu ao palco e deu início ao segundo dia do Festival Virada Salvador. Ele toca "Dança da Manivela", "Dança do Vampiro" e Pra Lá de Bragadá logo no começo.

18h24 ● Fãs chegando

Fãs de Anitta chegaram às 16h para garantir lugar na grade. A cantora tá prevista para tocar às 22h. Serão pelo menos seis horas de espera até o show!

Roda gigante

Um dos atrativos do Festival Virada Salvador é a roda-gigante de 36 metros de altura montada na Arena Daniela Mercury. Retroiluminada por 100 mil lâmpadas em LED, ela tem capacidade para atender mais de 10 mil pessoas por dia. Nos últimos anos, a roda já faz parte do cenário do evento. Gratuito, o equipamento é utilizado em diversos festivais pela América Latina.

Público começa a chegar ao festival

Como chegar ao Festival?

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar o horário de atendimento de 32 linhas de ônibus, que vão circular das 14h até 6h da manhã do dia seguinte. Neste mesmo período, 56 veículos extras da frota reguladora também serão disponibilizados diariamente, das 22h às 6h, nas imediações do evento.

A Semob também criará a linha Estação Pituaçu x Boca do Rio, que contará com 36 veículos, e vai operar das 18h à meia-noite, atendendo aos usuários que utilizam o metrô e desejam se deslocar até o evento. No dia 1º, esta linha especial vai operar das 12h até 0h.

As atrações deste domingo (29)

Durval Lelys

Dj Leandro Vitrola (Pocket Virada)

Paralamas

LED (Pocket Virada)

Anitta

Dj Giulia Ciotti (Pocket Virada)

Luan Santana

Mr. Armeng (Pocket Virada)

Simone e Simaria

La Fúria

O que mais tem?

Além dos shows, da roda-gigante e da tirolesa, o público vai poder curtir a Vila Gastronômica, que dispõe de cerca de 40 estandes com um cardápio variado. A partir das 18h já é possível curtir atrações como a roda-gigante e, a partir das 17h, a tirolesa.

Confira como e onde vão funcionar os principais serviços da festa

Linhas de ônibus

Para quem vai à festa utilizando o transporte público, uma das opções é seguir por uma das 32 linhas de ônibus disponíveis para chegar ao local. Ao todo, a frota é composta por 400 veículos que passam pelos os principais pontos da cidade.

Outros 56 coletivos extras fazem parte da frota reguladora, que será utilizada de acordo com a demanda. O horário de atendimento dessas linhas será prolongado: deste sábado (28) a terça-feira (31), serão 32 linhas com horário prolongado das 14h até 6h da manhã do dia seguinte. A frota será das 22h às 6h na Boca do Rio, imediações do evento.

Uma linha especial para o festival será criada: Estação Pituaçu X Boca do Rio, que deve atender aos usuários que utilizam o metrô. Com 36 veículos, vai operar das 18h às 0h, com ponto de embarque e desembarque na Avenida Simon Bolivar, em frente à farmácia Drogasil.

Na quarta-feira (1º), no Pôr do Som, as linhas terão o atendimento prologando até 1h da manhã de quinta-feira (2). Além disso, serão disponibilizados 18 veículos da frota reguladora de 12h até 0h.A linha especial Estação Pituaçu X Boca do Rio funcionará das 12h até 0h.

Linhas que vão operar até 6h

CÓDIGO LINHA

0218 Ribeira - Pituba

0324 Marechal Rondon - Pituba

0345 Boa Vista de São Caetano – Pituba

1508 Pirajá Rv – Pituba

1538 Conjunto Pirajá – Pituba

1611 Paripe – Pituba

1616 Plataforma – Pituba

1634 Alto de Coutos – Pituba

1637 Mirante Periperi – Boca do Rio

1643 Fazenda Coutos – Pituba

1644 Base Naval – Pituba

1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena - Pituba

1114 Pernambués – Pituba

1129 Cabula VI – Pituba

1247 Tancredo Neves/Conj. Arvoredo – Estação Imbuí

1231 Sussuarana – Barra R2

1238 Jardim Santo Inácio – Pituba

1305 Castelo Branco – Pituba

1305-03 Castelo Branco – Aeroclube

1356 Nova Brasília – Pituba

1363 Pau da Lima – Aeroclube

1410 Cajazeiras 11 - Boca do Rio

1420 Boca da Mata – Pituba

0412 Duque de Caxias - Pituba

0422 Pero Vaz - Itaigara

0426 Santa Monica - Pituba

0520 Cosme de Farias – Vale dos Rios

0911 Vale dos Rios – Trobogy/Vl 2 de Julho

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

1030 Praia do Flamengo – Pça da Sé R1

1034 Parque São Cristóvão – Barroquinha

1018 Alto do Coqueirinho – Campo Grande

Pontos de ônibus

Para as linhas sentido Centro: dois pontos para embarque e desembarque na Avenida Octávio Mangabeira (um em frente ao antigo restaurante Agdá e outro em frente ao restaurante Iemanjá).

Para as linhas sentido Itapuã: as opções são o ponto na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao restaurante Iemanjá, ou o ponto provisório, na Praça Osório Vilas Boas.

Durante todo o período, 140 agentes da fiscalização de transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vão fazer o monitoramento em tempo real de todas as linhas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Transporte complementar

Os 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) vão operar todos os dias até às 5h da manhã do dia seguinte.

Metrô

O funcionamento do sistema metroviário será normal: das 5h à meia-noite, todos os dias.

Táxis

Os pontos de táxis serão sinalizados com blimp, na Avenida Octávio Mangabeira.

Em frente ao Imeja (sentido Itapuã);

Em frente restaurante Iemanjá (sentido Itapuã)

Mototáxi

Haverá um ponto nas imediações do evento, logo depois do ponto de táxis, na Avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Imeja.

Só terão autorização para permanecer na área restrita os cerca de 1,5 mil mototaxistas regulamentados pela prefeitura.

Estacionamento

Haverá cerca de 1,2 mil vagas de Zona Azul ao longo da Avenida Octávio Mangabeira. Os valores será o tradicional para essa modalidade de estacionamento: R$ 3 por duas horas, R$ 6 por seis horas, e R$ 9 por 12 horas. É possível pagar com os operadores ou usar os apps da Zona Azul Digital.

As vagas estarão disponíveis nos seguintes locais:

Em frente ao restaurante Cubanakan;

Em frente ao Hotel Alah Mar;

Na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), na faixa à direita entre o Jardim de Alah e o supermercado Walmart;

Em frente ao Parque de Pituaçu (sentido Pituba);

Em frente às quadras na Boca do Rio (sentido Itapuã);

Na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã), a partir do cruzamento com a Avenida Jorge Amado;

Serão disponibilizadas, ainda, 324 vagas na área interna do novo Centro de Convenções, por R$30.

Onde será proibido estacionar?

Em ambos os sentidos da Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos em frente ao Aeroclube e o Parque Atlântico;

Também na Avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos, a partir do restaurante Yemanjá até o cruzamento com a avenida Jorge Amado;

Avenida Simon Bolívar;

Rua Carimbamba;

Avenida Iemanjá (sentido Pituba), em frente às edificações;

Avenida Jorge Amado, entre a Rua da Amendoeira do Jardim Imperial e a orla;

Uber, 99POP e outros apps

Os passageiros de transporte por aplicativo terão pontos específicos para embarque e desembarque (que também devem ser usados por veículos particulares):

Avenida Octávio Mangabeira, nas imediações do restaurante Yemanjá (sentido Itapuã);

Avenida Octávio Mangabeira, a partir do campo de futebol ao lado da escola Imeja (sentido Pituba);

​​​​​Bombeiros

Ao todo, serão 170 bombeiros militares divididos nos cinco dias, trabalhando sempre a partir das 16h. Eles trabalham em grupos de seis profissionais com mochila de primeiros socorros e uma padiola, que é um tipo de maca flexível para prestar primeiros atendimentos.

Haverá bombeiros dos três grupamentos de Salvador, com coordenação do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (Iguatemi).

Polícia Militar

A segurança vai ser reforçada com a presença de cerca de dois mil policiais militares. Eles cuidarão do patrulhamento, da revista nos dois portais de acesso à arena, de bloqueios de trânsito, serviços de inteligência, e rondas nas áreas adjacentes.

A novidade desse ano é que será a primeira edição do festival com a tecnologia de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Os portais de acesso vão ser equipados com câmeras de videomonitoramento, detectores de metal e efetivo qualificado para as revistas.

Também haverá reforço nas áreas externas, por meio do Esquadrão de Motociclistas Águia, da Operação de Repressão a Roubos a Ônibus e Veículos, do Esquadrão de Polícia Montada (Cavalaria) e do Grupamento Aéreo da PM.

Guarda Municipal

Além da PM, 550 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) vão trabalhar na arena, com foco no patrulhamento preventivo e na segurança. Eles devem monitorar o evento através de 16 câmeras instaladas na região.

Postos de saúde

Um módulo assistencial, que deve funcionar nos mesmos moldes que os do Carnaval – foi instalado na Arena Daniela Mercury, ao lado do posto da Polícia Militar. Neste sábado (28) e até segunda-feira (30), o funcionamento será das 18h às 6h do dia seguinte. Na terça-feira (31), o atendimento é das 19h às 7h do dia seguinte. Na quarta-feira (1º), o funcionamento será das 15h às 3h.

A equipe é composta por mais de 100 profissionais envolvidos (entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e condutores), 20 leitos equipados com suporte avançado de vida e duas ambulâncias de prontidão para o transporte imediato de possíveis ocorrências com maior gravidade.

Outros 16 postos de urgência 24 horas da rede estadual, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); a Emergência do Hospital Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 funcionarão todos os dias, ininterruptamente, servindo de retaguarda para as ocorrências de maior complexidade. No Pronto Atendimento Alfredo Bureau, que fica no Marback, haverá o reforço de equipes para os casos que precisarem de avaliação com especialistas e/ou exames complementares.

Comidas e bebidas

A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) registrou 600 ambulantes que devem trabalhar na parte interna da festa. Já na área externa da arena, são esperados entre mil e 1,5 mil vendedores informais.

Poluição sonora

De acordo com a Semop, 24 fiscais de Combate e Controle a Poluição Sonora vão trabalhar dentro e fora do evento, além de 10 viaturas para apoio em todas as ações.

Salva-vidas

Durante todos os dias de festa, 30 prepostos da SalvaMar vão estar de plantão na área do evento.

Banheiros

Serão disponibilizados mais de 600 sanitários químicos dentro da arena. Confira a localização no mapa do evento:

Onde vai ter queima de fogos em Salvador?

Além do Festival Virada, na Boca do Rio, a prefeitura vai disponibilizar queima de fogos de artifício em outros 18 locais de Salvador, incluindo as ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos.

Boca do Rio - 2 pontos (Festival Virada)

Barra

Rio Vermelho

Amaralina

Jardim de Alah

Patamares

Itapuã

Cajazeiras

Periperi

Paripe

Ribeira

Boa Viagem

Santo Antônio Além do Carmo

Praia de Paramana (Ilha dos Frades)

Praia Grande (Ilha de Maré)

Santana (Ilha de Maré)

Bananeiras (Ilha de Maré)

Centro (Ilha de Maré)

Ilha Bom Jesus dos Passos

Programação completa

Domingo (29/12)

Durval Lélys

Dj Leandro Vitrola (Pocket Virada)

Paralamas

LED (Pocket Virada)

Anitta

Dj Giulia Ciotti (Pocket Virada)

Luan Santana

Mr. Armeng (Pocket Virada)

Simone e Simaria

Segunda-feira (30/12)

Igor Kannario

FitDance (Pocket Virada)

Harmonia

Avinho (Pocket Virada)

Alok

Gusttavo Lima

Dj Raiz (Pocket Virada)

Wesley Safadão

FitDance (Pocket Virada)

Psirico

Terça-feira (31/12)

Lincoln & Duas Medidas

Old Boys (Pocket Virada)

Dennis Dj

Manigga (Pocket Virada)

Léo Santana

Dakaza (Pocket Virada)

Ivete Sangalo (comanda a virada do ano novo)

Filhos de Gandhy (participação)

Dj Mirtys Spencer (Pocket Virada)

Jorge e Mateus

Dj Santz (Pocket Virada)

Saia Rodada

Quarta-feira (1º/01)

Danniel Vieira

Cronista do Morro (Pocket Virada)

Ilê Ayê

Daniela Mercury

Aiace (Pocket Virada)

Olodum

Ylaa (Pocket Virada)

Saulo