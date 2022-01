Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no festival Coachella 2022

O Coachella Valley Music and Arts Festival é um dos eventos de música mais famosos do mundo. O festival acontece anualmente na Califórnia, mas teve uma pausa de dois anos devido a pandemia de Covid-19. Porém, o ano de 2022 traz seu retorno e as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar já estão confirmadas para se apresentar no evento.

O Coachella irá acontecer em dois fins de semanas no mês de abril, sendo o primeiro entre os dias 15 e 17, e o segundo entre 22 e 24. Os shows serão realizados pelos mesmos artistas nos dois fins de semana.

De acordo com o line-up do festival, divulgado na última quarta-feira, 13 de janeiro, Anitta e Pabllo irão se apresentar nos dois sábados, dias 16 e 23 de abril. Após o anúncio, Anitta escreveu em seu Instagram: "Estou muito pronta! Vejo vocês no sábado".

Além das artistas brasileiras, o evento terá shows de Harry Styles, Billie Eilish, Ye (Kanye West), Swedish House Mafia, Big Sean, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Lil Baby, Daniel Caeser, Flume, Giveon, Karol G, Carly Rae Jepsen, Maneskin, Finneas, entre outros.

Através do site do festival, é possível entrar na lista de espera para a primeira semana. Já a pré-venda dos ingressos do segundo fim de semana será iniciada nesta sexta, 14.

Confira o line-up completo:



Reportagem originalmente publicada em O Povo