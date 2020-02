Anitta engata romance com 'poderoso chefinho', o 'solteiro mais cobiçado do Rio'

O Carnaval ainda nem começou (oficialmente), mas os casais que darão que falar durante a folia já começam a se formar. O colunista Leo Dias afirma que um dos principais candidatos a chamar a atenção durante a festa é o de Anitta com Gabriel David, considerado o 'poderoso chefinho' do Carnaval do Rio.

Gabriel é filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-flor e 'poderoso chefão' da folia carioca. O herdeiro de uma das maiores escolas de samba, em contato com o colunista, não confirmou nem negou o romance, se limitando a dizer que não comenta nada da vida pessoal.

Desconhecido do grande público, Gabriel é nome forte nos bastidores. Considerado o solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro, ele tem apenas 22 anos e é amigo de Pedro Scooby, ex da cantora.

Gabriel é também trabalha agenciando carreiras artísticas, como o cantor Kevin o Chris.