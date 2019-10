Anitta fala sobre sexualidade: 'Topo tudo, homem, mulher e travesti'

A cantora Anitta falou sobre sua sexualidade em entrevista ao colunista Leo Dias, de Uol. Ela afirmou que já teve romances com homens e mulheres. "Sou topa tudo, mesmo. Só não vou com gente comprometida, minha única regra. Homem, mulher, travesti, já fui tudo. Tudo que aparecer. Não tenho preconceito nenhum!", afirmou.

A funkeira diz que tem um comportamento diferente no Brasil e fora do país. O motivo é simples: sua privacidade. "Aqui eu preciso ser cuidadosa, porque tudo fica muito grande e nem sempre tenho controle de como vai reverberar, então preciso tomar cuidado em como vou abordar o assunto", explicou ela. "Sei que as pessoas vão fazer um grande sensacionalismo que não tem nada a ver com o que eu quero passar".

Ela disse que o documentário "Vai, Anitta", da Netflix, fez parte dessa estratégia para controlar a conversa. "Por isso decidi comunicar isso para o Brasil em um documentário meu, onde eu tivesse a autonomia de escolher o tom, porque se eu falo pra galera, eles escolhem o tom que querem dar", conta.

Anitta disse ainda a Leo Dias que já ficou com vários artistas internacionais. Mas manteve a boca fechada sobre quem são. "Vários, mas óbvio que não vou revelar nomes", disse.

O único tema que Anitta não quis falar foi o ex-namorado Pedro Scooby, com quem viveu uma relação curta e intensa. Só afirmou que "ficou com muita gente" desde o fim da relação.