Anitta recebe Katy Perry em live e convida americana para gravarem música juntas

Provavelmente a artista pop brasileira mais famosa no estrangeiro, Annita recebeu uma gringa para uma live nesta quinta-feira (14). A cantora apareceu no Instagram ao lado de nada menos que Katy Perry, que está grávida de sua primeira filha com o ator Orlando Bloom.

Anitta abriu o papo e ficou pasma quando viu que Katy aceitou seu convite para entrar na conversa. "Oi, rainha", disseram elas uma pra outra. "Nos conhecemos aqui, quando fui a um show seu aqui no Brasil. Todos nós te amamos!", disse Anitta, empolgada.

"Você domina o Brasil", chegou a dizer Katy, deixando Anitta empolgada e, claro, fez com que a brasileira retribuísse os elogios (assista clicando abaixo).

"Eu apresento um programa no Multishow e estava falando hoje que seu show no Rock in Rio passou lá. Foi incrível! Eu amei!", disse Anitta.

Katy aproveitou a oportunidade para divulgar seu novo vídeo e música, chamada Daisies que, segundo ela, "foi filmado praticamente inteiro no meu quintal" por conta, claro, do isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. "Espero que leve boas vibrações ao mundo neste momento", disse Katy.

Ao final, Anitta ainda convidou Katy para um "featt". "Muito obrigada! Te amamos! Vamos fazer uma música juntas em breve?". Diante da proposta, Katy nem pensou duas vezes: "Eu topo! Se divirtam. Amo vocês do Brasil!", finalizou Katy.