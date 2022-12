Anitta reclama do trio de Bell Marques no Carnatal e fãs defendem baiano

Anitta, após sair do internamento no hospital em São Paulo, desembarcou em Natal para o Carnatal, que ocorreu neste fim de semana. Durante a apresentação, a artista reclamou do trio de Bell Marques, que estava na frente do caminhão da cantora internacional.

A famosa alegou que só voltaria a cantar quando o trio do ex-Chiclete com Banana andasse. Segundo foliões que reclamaram no evento e nas redes sociais, o bloco de Bell, o Vumbora, atrasou duas horas e fez o percurso de forma lenta, supostamente atrapalhando os outros artistas.

No vídeo, gravado por fãs, Anitta manda indiretas para o trio de Bell Marques que estaria demorando para andar. "Eu só canto quando o trio andar. Vamos ficar aqui conversando, enquanto isso o meu trio não anda. A gente quer dançar, quer pular, mas o trio não vai para frente. Podemos confiar que o trio vai andar agora? Ai que bom, né? Porque o meu público não merece ficar aqui no apertado", disse Anitta.

Em compensação, fãs de Bell Marques defenderam o baiano alegando que o artista já pegou vários congestionamentos no percurso Barra / Ondina e nunca pediu para o trio da frente adiantar. "Anitta não terminou nem o percurso. Mandava o trio correr toda hora e tu vem dizer que Bell faltou com respeito… me poupe”, defendeu um seguidor.