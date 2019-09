Anitta se esconde na cozinha de boate para não encontrar Pedro Scooby

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo separados, a cantora Anitta e o surfista Pedro Scooby curtiram a noite deste domingo (15) no Vitrinni Lounge, uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Uol, ao notar que Anitta estava na festa, Scooby se aproximou do espaço onde ela estava com as amigas e ficou apenas "stalkeando" a ex. Precisou a também cantora Jojo Todynho ir até ele e pedir para o surfista se afastar. Ainda de acordo com o colunista, depois de quase duas horas no mesmo local recebendo o toque de vários amigos para se afastar, o surfista foi embora da festa. Já Anitta se escondeu na cozinha da boate para despistar a perseguição do ex e esperar ele deixar o local.

De acordo com Léo Dias, após a divulgação da notícia, Pedro Scooby foi ao Instagram dar sua versão: "Realmente eu estava na festa. Toda vez que eu estou no Brasil gosto de ir lá no domingo […] Jojo veio falar comigo mesmo, mas eu já estava de saída e avisei que já estava saindo […] Só passei pela cozinha porque era o caminho para onde estava meu carro."

O Blog do Leo Dias divulgou as fotos de Scooby e Anitta no local. Nas imagens, o surfista aparece sozinho, com capuz e bastante discreto. O surfista foi ao lugar com Gabriel David, uma das figuras mais importantes atualmente do Carnaval carioca e comandante da Beija-Flor.

Já Anitta, que deixou bem claro em seus Stories que iria curtir uma noitada com Todynho, chegou depois ao local acompanhada de alguns amigos. Ela não postou nada por lá, mas Jojo mostrou que também estava em um camarote da casa com a 'poderosa'. Anitta tinha câmeras a acompanhando na boate. Ela já está rodando o "Vai Anitta 2", para o Netflix.

Ainda de acordo com Leo Dias outros famosos também passaram pelo local na noite de domingo: Gabigol, por exemplo, estava sem a namorada Rafaella Santos.