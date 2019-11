Anitta vai deixar o Brasil e se mudar para os Estados Unidos

Tudo indica que a cantora Anitta vai passar a focar totalmente em sua carreira internacional. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a funkeira deve, inclusive, deixar o Brasil para ir morar nos Estados Unidos em 2020. Anitta já até teria convocado toda sua equipe para comunicar a decisão.

Anitta, no entanto, não confirma totalmente a mudança. “Não é algo que possamos descartar, mas também não é algo que vai acontecer agora. Então fica difícil afirmar. Realmente não dá pra cravar ano nem data. Tudo sempre depende da análise da necessidade”, disse a assessoria da artista à coluna.

A artista, inclusive, se apresentou nesta quinta-feira (14) no Grammy Latino, em Las Vegas, nos EUA. No red carpet, ela concedeu entrevista ao portal G1 e disse que não quer dar continuidade à polêmica envolvendo a autoria da música Onda Diferente, gravada por ela e por Ludmilla com a participação do rapper Snoop Dogg e do produtor musical Papatinho. A cantora afirmou que não pretende reivindicar a autoria da canção.

"Não…está tudo certo da minha parte. Pra mim, não existe nada de ruim. Eu sempre faço de tudo para que fique tudo positivo. Está tudo ótimo pra mim".

Indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Urban com o disco Kisses, a brasileira não levou o gramofone na premiação em Las Vegas, mas fez uma apresentação em homenagem aos 20 anos do evento.

Ainda em conversa com o G1, Anitta garantiu que se sente completamente realizada, especialmente por conta das parcerias internacionais que fez em 2019. "Cantar com o Snoop Dogg e com a Madonna pra mim foi 'zerar a vida', já senti que não precisava de mais nada. Logo depois a Mariah Carey me respondeu, conversou comigo, e aí isso pra mim é …eu estou muito realizada no meu trabalho, muito feliz profissionalmente, não me falta mais nada".

Anitta faz número musical no Grammy Latino ao lado de Olga Tanon e Milly Quezada. Apresentação marca a celebração de 20 anos do prêmio musical (Rich Fury/Getty Images/AFP)

Para 2020, Anitta confirmou que pretende diminuir o ritmo de shows e a agenda intensa de compromissos para focar na família, mas revelou que quer continuar se aventurando na carreira internacional.