Anitta x Leo Dias: entenda o conflito entre a cantora e o jornalista

O domingo foi agitado nas redes sociais para quem acompanha o mundo dos famosos. A cantora Anitta usou os stories do Instagram para desabafar sobre sua relação com o colunista Leo Dias, conhecido por publicar notas exclusivas sobre diversos artistas.

A funkeira afirmou que há anos era ameaçada pelo jornalista e que agora tinha perdido o medo e por isso estava falando sobre o assunto. "Faz algum tempo que eu vivo um grande dilema na minha vida. Essa semana, eu fui ameaçada por um jornalista chamado Leo Dias. Ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também, por uma notícia que ele deu e que não era verdadeira, sobre o motivo pelo qual minha mãe tinha saído da minha casa. Disse que ela estava morando no subúrbio, eu desmenti, ela realmente não tá, eu dei um apartamento pra ela, etc, vocês acompanharam essa polêmica", disse, ao relembrar uma nota publicada pelo colunista, na qual ele afirmava que a mãe da cantora saiu da casa por causa de confusões.

Anitta disse que as ameaças recentes começaram logo após ela desmentir a publicação. “Eu desmenti esse fato, até porque minha mãe não saiu por isso, eu posso até mostrar mais prints, mas acho que não tem necessidade. Depois o povo falou que mandei minha mãe fazer vídeo, jamais faria isso. Minha mãe detesta esse tipo de coisa. A verdade é que depois eu descobri que ela estava no subúrbio, ela explicou no vídeo, enfim, uma questão X, ela resolveu falar pra eu não passar de mentirosa, porque ela realmente tava lá, mas não está morando lá”, explicou.

"Ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, vazar áudios meus com ele, pela internet. Botar a internet pra escutar áudios e prints de conversas da gente, de quando eu ainda pensava que era possível e que eu podia, eu precisava ser fonte desse jornalista, para eu não ter a minha carreira acabada, cancelada", desabafou. A cantora publicou prints de conversas para comprovar as ameaças que passou a sofrer após desmentir a publicação.

(Foto: Reprodução)

Ela afirmou ainda que há muitos anos tinha medo de que “Hoje, graças a Deus, aos 27 anos, eu não tenho mais medo. Eu quero dizer que eu acho que o público sabe quem são as pessoas, não adianta mentir. Eu não sou a dona da razão, a senhora perfeita. Eu entendo que todo mundo erra, eu erro pra caramba, talvez eu nem pense mais… Eu digo isso porque ele já vem vazando alguns dos áudios e prints que ele postou aí, que ele mandou pra gente ameaçando não só eu, mas pessoas da minha equipe, vou botar um dos prints aí, pra vocês verem que eu não tô mentindo”, disse.

Ainda contou que bloqueou o colunista no WhatsApp e por isso não tinha mais prints para mostrar. Ela também disse que não ouvia mais áudios que tinham sido vazados por ele. “Depois dessa última ameaça, eu bloqueei ele, então não consigo mais ver coisas mais pra frente da nossa trajetória de conversas da vida, até porque eu troco de celular e não me preocupo de ficar juntando dossiê contra pessoas que eu conheço, esse não é meu caráter, minha forma de ser. Mas eu mandei pra minha assessoria, minha equipe, pra pessoas responsáveis por isso”, revelou.

A cantora falou que ajudou o jornalista a publicar o livro Furacão Anitta e que recomendou que ele procurasse ajuda para tratar da sua dependência química. Ele já falou algumas vezes sobre isso também, não é uma novidade, não é uma coisa que eu estou insultando a pessoa dele ou inventando de jeito nenhum. Eu encaro isso com respeito e responsabilidade. Porém, realmente, me senti diversas vezes perdida do que fazer. Embora meu assessor falasse várias vezes: ‘Para de falar com ele’. Aí eu parava e ele começava a fazer várias notas horríveis sobre mim na imprensa, um dossiê de pessoas falando coisas horríveis sobre mim. E aí eu ficava arrasada com aquilo, voltava a falar com ele por medo de continuar com esse caos na minha vida”, afirmou.

Ao final da sequência de vídeos, ela disse que estava disposta a encarar as consequências de coisas que já tenha dito no passado. "Eu queria dizer ao Leo Dias que não importa qual o nível ou teor, ou qualquer coisa que eu tenha dito ou conversado com você, seja por medo ou seja por emoção, ou seja por chantagem ou ameaça, ou por eu ser alguém que hoje eu não sou. Coisas que eu pensava que talvez hoje eu nem pense, alguns dos áudios pelos quais ele me ameaça, tem coisa que é sei lá, quantos anos eu tinha, 18 ou 19, talvez coisas que eu já tenha até mudado de ideia. Estou disposta a me desculpar”, falou.

Anitta também incentivou que outras pessoas enfrentem chantagens e ameaças. “Você que passa por isso, eu tô aqui botando a minha cara a tapa pra dizer pra você criar coragem. Eu demorei pra criar, anos e anos e anos, tô criando agora, e minha mentalidade hoje é que ninguém tem poder de destruir a nossa vida, o nosso interior, que não seja nós mesmos. A gente tem esse poder, de destruir nossa cabeça, nossa mente. Outras pessoas não têm”, garantiu. “Até porque, por várias vezes, numa dessas que eu criava coragem, falava ‘OK, não vou mais fazer parte disso’. Ele falava de vários artistas que eram fontes dele, mostrava vários artistas contando coisas pra ele, porque ele sabia de coisa X ou Y dessas pessoas, e eu pensava: ‘Meu Deus, do jeito que ele guarda coisa dessas pessoas, ele guarda coisas de mim’. E eu ficava chocada com a quantidade de pessoas que eu nunca pensei que falassem com ele, que ele dizia que tinha na mão, etc, e nem sei se tem ou não, pode ser verdade e pode não ser, enfim. Não é essa questão”, afirmou.

Preta Gil

Após os stories de Anitta, a cantora Preta Gil também resolveu falar sobre o caso, em um vídeo publicado em seu IGTV. Em 12 minutos, ela desmentiu um áudio de Anitta, que teria sido vazado por Leo Dias. Preta citou uma história em que existiria um grupo de WhatsApp no qual ela, Pabllo Vittar e Gominho falavam mal de Anitta. Ela negou a existência do grupo e disse que, quando essa história veio à tona, ligou para Anitta e desmentiu, mas que a funkeira preferiu acreditar em Jojo Toddynho, que foi quem lhe contou a história.

Sobre o áudio vazado no fim de semana, Preta disse que ficou chateada por ter sido acusada de tentar ofender Marília Mendonça a chamando de gorda.

"Agora outra história que me deixou muito chateada é que nesse suposto grupo de whatsapp que nunca existiu, comigo, Pabllo Vittar e Gominho, eu estava falando mal da Marília Mendonça. Que eu disse que ela era gorda. Oi? Pra mim isso é a coisa mais absurda de todas. Eu nunca falei mal da Marília em lugar nenhum para nenhuma pessoa do mundo por que eu não tenho motivos para falar mal de uma mulher que eu admiro. Chamar a Marília de gorda, um nunca chamei em lugar nenhum, dois, chamar alguém de gordo não é ofensa. Pode me chamar de gorda por que eu sou gorda. O que eu enxergo na Marília está no caráter e no talento dela, seja magra ou gorda. Todo mundo sabe o quanto eu luto há anos, não estou falando de agora. O empoderamento feminino é uma coisa que luto há anos. Como eu Preta vou chamar alguém pejorativamente de gorda? É uma história tão sem propósito que me deixou muito irritada", disse.

Preta também desmentiu que tivesse aconselhado Anitta a não participar do DVD de Claudia Leitte. "Duas coisas me chamaram atenção nesse áudio. Uma que eu disse a ela pra não participar do DVD da Claudia para a Ivete não ficar chateada. Isso é mentira", afirmou.

Ouça o áudio vazado:

Veja o vídeo completo de Preta Gil: