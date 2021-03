Ano de São José será aberto pela Arquidiocese nesta sexta (19)

O Patrono da Igreja Católica e protetor das famílias, São José, será homenageado nesta sexta-feira (19), às 17h, no único Santuário da Arquidiocese de Salvador dedicado a ele, localizado na Baixa do Bonfim. Em virtude da pandemia, a Celebração Eucarística acontecerá com apenas 30% da capacidade de lotação do templo, o que corresponde a 45 pessoas, e pode ser acompanhada, em tempo real, pelos perfis no Instagram: @csjose_santuario e @arquisalvador; e também pelo Facebook: @ArquidioceseSalvador.

Além de celebrar o dia dedicado a São José, este ano os católicos têm um motivo a mais, já que o Papa Francisco declarou o Ano de São José, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Desta forma, nesta sexta-feira, será aberto, oficialmente, o Ano de São José na Arquidiocese de Salvador, pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Além das redes sociais, quem desejar poderá acompanhar a Santa Missa pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 196,1).

São José

Esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, José, cujo nome em hebraico “Yosef” significa “aquele que acrescenta” ou “Deus multiplica”, é celebrado no dia 19 de março. Descendente da casa real de Davi, São José é conhecido como o padroeiro das famílias, por ter sido um homem fiel e dedicado à Sagrada Família que, por Deus, a ele foi confiada.

São José é também conhecido como um homem justo e trabalhador. Como carpinteiro, proveu o sustento da família com dignidade e exemplo. No calendário litúrgico Romano, São José foi inserido em 1479, quando a sua festa passou a ser celebrada em 19 de março. Em 1870, São José foi declarado oficialmente como Patrono Universal da Igreja, pelo Papa Pio IX.

No ano de 1889, o Papa Leão XIII, exaltou as virtudes de São José em um dos documentos da Igreja; e o Papa Bento XV declarou São José como Patrono da Justiça Social. Já para ressaltar uma das qualidades de São José, a de trabalhador, o Papa Pio XII instituiu a segunda festa em homenagem a ele, que é a Festa de São José Operário, celebrada em 1º de maio.