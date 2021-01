Ano novo, carro novo: conheça os modelos que chegam em 2021

Este ano promete ser agitado para a indústria automotiva. Algumas marcas já anunciaram produtos, enquanto outras tentam guardar segredo. Confira a seguir as nossas apostas e alguns dos veículos confirmados. Entre eles, muitos SUVs, categoria que mais cresceu nos últimos anos.

A traseira do Corolla Cross, SUV que será produzido em São Paulo O elétrico Zoe foi atualizado na Europa e deve desembarcar no Brasil O Audi A5 será um dos primeiros lançamentos deste ano A Ford confirmou a importação do Mustang Mach 1 A picape Ranger vai ganhar uma versão especial, a Black Outra novidade da Ford é a van Transit, que será produzida no Uruguai ((Fotos: divulgação))

Audi

A empresa alemã deverá ter um ano agitado. Vai começar 2021 apresentando a atualização para o A5 e irá aumentar o portfólio de carros elétricos com o lançamento do e-tron GT e do RS e-tron GT. Esse modelo irá rivalizar com o Porsche Taycan.

O Audi e-tron GT é um esportivo elétrico (Foto: Divulgação)

Ford

A empresa anunciou que terá quatro novidades. Serão dois produtos novos, o Bronco, um SUV, e a volta da van Transit, que será produzida no Uruguai. Haverá ainda uma versão especial para a Ranger, a Black, e a configuração Mach 1 para o Mustang, que ficará acima da GT.

A principal novidade da Ford será o Bronco (Foto: Divulgação)

Jeep

A principal novidade será um modelo de sete lugares baseado no Compass, sua chegada é prevista para o final do primeiro semestre. Perto disso, a empresa irá apresentar uma atualização para o próprio Compass. São esperados ajustes similares aos feitos no exterior, como na foto abaixo.

Lançado no final de 2016, o Compass será atualizado em breve (Foto: Divulgação)

Kia

O primeiro lançamento da marca coreana neste ano será o Niro. A estreia está prevista para acontecer até o final de março e ele será híbrido. O importador da Kia, José Luiz Gandini, prometeu um lançamento a cada três meses. Ou seja, podemos esperar mais três carros.

O Niro é um dos lançamentos que a Kia promete para 2021 (Foto: Divulgação)

Nissan

Lançado em 2016, o Kicks terá suas primeiras alterações visuais. As mudanças mais profundas estão concentradas na dianteira do SUV compacto, que devem seguir as adotadas na Ásia. A Nissan irá manter a motorização 1.6 e, para o Brasil, o híbrido chegará depois.

O Kicks será atualizado ainda neste primeiro semestre (Foto: Divulgação)

Renault

O Captur irá ganhar os mesmos ajustes estéticos promovidos na Rússia e será o primeiro modelo da Renault no país a adotar o motor 1.3 turbo. É esperado que o propulsor também seja oferecido no Duster como opção ao 1.6 aspirado. O elétrico Zoe atualizado também está previsto.

O Captur vai ganhar sua primeira atualização (Foto: Divulgação)

Toyota

Além da anunciada versão GR-S para o Corolla, que chega no primeiro trimestre, a empresa irá lançar no país o inédito Corolla Cross. O SUV será produzido no interior de São Paulo para disputar com modelos como Chevrolet Equinox – que será atualizado neste ano.

O inédito Corolla Cross será lançado nos próximos meses (Foto: Divulgação)

Volkswagen

O principal lançamento da Volkswagen para o mercado brasileiro neste ano será o Taos. O SUV, que será produzido na Argentina, ficará posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. Seu motor será o 1.5 turbo que rende 150 cv. Um dos seus rivais será o Jeep Compass.

Da Argentina, a Volkswagen vai importar o Taos (Foto: Divulgação)

Volvo

O primeiro modelo completamente elétrico da empresa que chegará ao país será o XC40 Recharger. O SUV terá 408 cv de potência, que promovem uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. A autonomia é de até 400 quilômetros com uma carga completa.

O XC40 vai chegar ao país em uma versão totalmente elétrica (Foto: Divulgação)