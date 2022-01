Ano novo com novas vagas: concursos têm mais de 5 mil vagas na área de saúde

A aprovação da Lei Orçamentária (PLOA) 2022 ampliou a possibilidade de realização de concursos públicos em 2022. Entre os mais aguardados estão as carreiras policiais, mas não se pode descartar as boas perspectivas das áreas de saúde, judiciária, fiscais, militar e políticas, totalizando 33.208 vagas previstas para o serviço público, sendo 4.263 delas a partir da criação de novos concursos e 28.945 para o provimento.

De acordo com o advogado e preparador de concursos André Malheiros, na Bahia, uma das maiores expectativas é a realização do concurso para a Polícia Civil que deve disponibilizar cerca de mil vagas. “Ano passado, tiveram os processos de seleção da PF e PRF e agora é a vez da Polícia Civil, com possibilidades em quase todos os estados brasileiros”, diz.

André Malheiros chama atenção para a necessidade de disciplina e foco quando o assunto é garantir uma vaga para os novos concursos realizados em 2022 (Foto: Arquivo pessoal)

Outra área próxima à policial que promete boas oportunidades é a militar. Como o Exército, Marinha e Aeronáutica são obrigados a realizar concurso anualmente, as esperanças se voltam para os concursos da Escola de Sargentos das Armas(ESA), com inscrições abertas entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. A ESA costuma oferecer uma média de 1.000 vagas por ano.

Nas carreiras fiscais, o concurso para a Receita Federal é o mais esperado, afinal são mais de 22 mil vagas que precisam ser preenchidas segundo o próprio órgão, mas ainda tem o IBGE, INSS e o Tribunais de Justiça e os Eleitorais.

Receita vencedora

Se a sua meta é mudar de vida e proporcionar uma mudança de vida para a família através do serviço público, convém não perder tempo e focar nos estudos com muita disciplina. Para André Malheiros, inclusive, essa é a receita para a alcançar a meta de ingressar numa carreira pública. “Quem almeja o serviço público precisar ter a proposta e o compromisso pessoal de estudar com seriedade e disciplina, cumprindo o que foi combinado consigo mesmo no quesito planejamento e preparo. Esse preparo mental favorecerá inclusive a confiança pessoal para ir além”, defende.

O professor Leandro Gesteira lembra que a preparação de concurso é mais parecida com uma maratona e não com uma corrida de curta distância. “Há sempre alguns que, em razão de alguma bagagem anteriormente adquirida com os estudos, conseguem uma aprovação mais rápida, mas não é a regra. Assim, o ideal é começar a preparação pensando em algo mais médio prazo, ou seja, começar agora pensando em começar a obter resultados no segundo semestre de 2022”, orienta.

Leandro Gesteira lembra a importância de compreender que o processo de aprovação não é imediato e que isso não pode desanimar o candidato (Foto: Arquivo pessoal)

Malheiros acredita que embora o desejo de todos seja passar rápido, será justamente a disciplina que conseguirá garantir uma aprovação mais imediata. “Se o candidato mantiver esse compromisso com os estudos, separando o que tem, muita importância daquilo que não tem tanta relevância, é possível que um prazo de seis meses a um ano, ele consiga alcançar resultados muito bons”, esclarece.

Gesteira salienta que a despeito das muitas mudanças nas formas de realizar o preparo para concursos, o que nunca deixa de ter relevância para os concursos públicos é a temática. “Quando o candidato estiver lendo algo, sempre que o assunto tocar em uma competência ou atribuição do cargo que ele pretende prestar concurso, a atenção deve ser quadriplicada, pois as bancas continuam com a formula de cobrar aquilo que o candidato vai encontrar no dia a dia da profissão”, explica.

Outra dica vem do professor André Malheiros, que lembra que desde o início da pandemia, as questões de informática ganharam mais relevância, além das provas de Português. “Muitos acreditam que sabem e ficam displicentes nos estudos e terminam pecando onde, em tese, deveriam se sair bem”, finaliza.



Vagas baianas

Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde

4.652 vagas e formação de cadastro reserva para municípios de todos os estados do Brasil.

A banca organizadora responsável pelo certame é o IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

Essa seleção será válida por um ano, a contar da data de sua homologação, com possibilidade de uma prorrogação por igual período.

As inscrições para o processo seletivo ADAPS serão realizadas entre as 10h do dia 10 de janeiro e às 23h do dia 06 de fevereiro de 2022, somente via internet, pelo no site do IBFC.

Tutor Médico

66 vagas para atuação em localidades remotas.

O salário é de R$ 12.600,00 + incentivo de integração ensino e serviço (até R$ 1.428,50) + incentivo de desempenho (R$ 1.400,00) + incentivo localidade remota (R$ 3.000,00) + auxílio-alimentação;

A jornada de trabalho para Tutor Médico é de 40 horas semanais

529 vagas para atuação em áreas urbanas e intermediárias.

O salário é de R$ 12.600,00 + incentivo de integração ensino e serviço (até R$ 1.428,50) + incentivo de desempenho (R$ 1.400,00) + auxílio-alimentação.

Para concorrer a essas vagas, é necessário possuir curso de graduação em Medicina, registro no respectivo conselho profissional e ter residência ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade ou Clínica Médica.

A jornada é de 40 horas semanais assistenciais + 20 horas formativas.



Sargentos do Comando da Aeronáutica

28 cidades de 17 estados mais Distrito Federal,

834 vagas para cargos de nível médio/técnico de escolaridade e referentes à prestação do serviço militar durante o ano de 2022.

Interessados na seleção Aeronáutica devem se inscrever pelo site da Força Aérea Brasileira (FAB) a partir das 10h do dia 03 de janeiro até o dia 04 de fevereiro de 2022.

Para se candidatar a uma das 834 vagas anunciadas para nível médio/técnico, são pré-requisitos gerais válidos para todos os candidatos: idade máxima de 40 anos e até 72 meses em qualquer espécie de serviço militar prestado nas Forças Armadas.

Marinha

Concurso Público de Admissão à Escola Naval

20 vagas, 8 delas para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.

Inscrições no período de 17 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022

Podem ingressar nos cursos ministrados pela Escola Naval os portadores de certificado de ensino médio completo.

Para o sexo masculino, o edital reserva 6 vagas de ampla concorrência e 2 aos candidatos negros. No caso das candidatas do sexo feminino, são 10 vagas de ampla concorrência e 2 às candidatas negras.

Durante essa graduação, o Aspirante receberá a remuneração de R$ 1.574,12, sendo R$ 1.334,00 do soldo militar, R$ 173,42 do adicional militar e R$ 66,70 do adicional de compensação por disponibilidade militar. Além disso, os alunos terão direito a: alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.