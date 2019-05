Anselmo Ramon e mais dois são regularizados no Vitória

O técnico Cláudio Tencati ganhou três reforços para a partida do Vitória contra o São Bento, sábado (18), às 16h30, no Barradão, pela quarta rodada da Série B. Integrados ao elenco rubro-negro nos últimos dias, o volante Marciel e os atacantes Marcelo e Anselmo Ramon tiveram seus nomes publicados no BID e podem estrear pelo Leão.

Além do trio, o zagueiro Dedé deve estrear contra o São Bento. Recém-contratado, ele vai entrar na vaga de Victor Ramos, que deixou o clube e acertou com o CRB, concorrente rubro-negro na Série B do Brasileirão. Outro que está à disposição é o meia-atacante Matheus Manga.

Fabrício rescindiu contrato

Além da regularização do trio, foi publicada no BID a rescisão do contrato do lateral-esquerdo Fabrício. Contratado no final de fevereiro, ainda durante a gestão de Ricardo David, ele pediu para deixar o clube após fazer apenas seis partidas.

O Leão vive situação complicada na Série B após duas derrotas em três jogos. Com apenas três pontos, o rubro-negro está atualmente na 13ª colocação.