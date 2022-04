Ansiedade: estudantes passam mal por causa de provas e Samu é acionado

Nervosos com a aplicação de provas, alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, localizada em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, passaram mal e precisaram de atendimento médico na tarde desta sexta-feira (8).

Vinte e seis estudantes apresentaram sintomas de ansiedade. Por isso, a direção do colégio chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Somente as provas previstas para os primeiros horários foram aplicadas. As que seriam realizadas nos dois últimos horários não aconteceram e serão remarcadas.

Os adolescentes foram atendidos no local, sem a necessidade de irem para unidades de saúde. O Samu deslocou seis ambulâncias, uma delas com UTI, e duas motolâncias.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, os jovens apresentaram sudorese, saturação baixa e taquicardia. Dezesseis profissionais de saúde realizaram o atendimento.

Os estudantes foram liberados após a chegada dos seus responsáveis. A Secretaria Estadual de Educação assegurou que "a escola realiza de maneira sistemática um trabalho voltado a educação socioemocional, incluindo a orientação dos jovens e dos responsáveis sobre o tema".

As informações são do Jornal do Commercio