Antes da estreia, BBB abre votação ao público; vencedores ganham imunidade

O jogo começou. Logo após o anúncio dos últimos nomes que vão integrar o jogo, o Big Brother Brasil 21 anunciou a primeira votação, antes mesmo da estreia, no próximo dia 25.A edição desse ano será a mais duradoura da história, com 100 dias de confinamento. E a partir de agora, o público já pode começar a votar para escolher os seus queridinhos. A primeira disputa será para escolher os seis participantes que o público mais gostou. Serão escolhidos três integrantes do grupo Pipoca e três do grupo Camarote. Os mais votados já entram na casa imunes. Além de garantirem mais uma semana na casa, eles terão que entrar em consenso para indicar alguém para o paredão.



Além disso, os queridinhos vão ocupar um local separado, longe da vista dos demais, que não saberão da existem desses seis jogadores. A primeira votação já está aberta e vai até o dia 24 de janeiro, véspera do começo da temporada. O resultado será revelado no Fantástico.