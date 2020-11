Antes do jogo contra Ponte, Vitória faz homenagem a Carlos Amadeu

Antes do apito inicial do jogo contra a Ponte Preta, no Barradão, nesta sexta-feira (20), o Vitória prestou uma homenagem a Carlos Amadeu, que morreu no último domingo (15), vítima de um ataque cardíaco. Uma camisa com o rosto do ex-técnico do Leão foi entregue ao filho mais velho dele, Ricardo Lemos, que é assistente do time sub-20 rubro-negro.

"Pode ter certeza que além do legado para o futebol, Carlos Amadeu contribuiu muito para a minha formação como técnico", afirmou Eduardo Barroca, atual treinador do Vitória, responsável por passar a camisa para Ricardo. Filho mais novo de Amadeu, Matheus Lemos, que joga no sub-15 do clube, também esteve presente.

Todos os integrantes da comissão técnica do rubro-negro trabalharam com a blusa em homenagem a Amadeu e os atletas entraram em campo com a vestimenta. O jogo terminou com empate do Vitória com a Ponte Preta em 0x0.

Amadeu treinou todas as equipes de base do Leão. Ele ainda teve três passagens pelo profissional do clube, sendo duas interinas e uma efetiva, no ano passado, pela Série B.