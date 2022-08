Antes do roubar bicicleta, homem se masturba na porta do prédio

Antes de invadir um prédio e roubar uma bicicleta, um homem foi flagrado se masturbando na porta do imóvel. O caso aconteceu em Santos, Litoral de São Paulo. As câmeras de segurança da garagem do condomínio gravaram toda a ação, que durou menos de cinco minutos.

O homem forçou o portão da garagem que guardava as bicicletas e, após alguns segundos tentando, conseguiu entrar no local. Dentro, eles escolheu qual veículo iria roubar e saiu tranquilamente levando a bicicleta. No entanto, antes de praticar o crime, ele foi fotografado por moradores com as duas mãos na frente do órgão genital.

De acordo com o G1, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) não tem mais detalhes sobre o suspeito, mas a polícia está atrás do homem, que ainda não foi preso.