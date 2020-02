Antes dos trios, fanfarras animam último dia de pré-Carnaval na Barra

Um dia antes de os trios elétricos tomarem conta da orla, com a abertura oficial do Carnaval de Salvador, as bandas de fanfarra puxaram os foliões pelo Circuito Sérgio Bezerra, na Barra, nesta quarta (19).

Teve gente que veio de longe só para participar das festas que antecipam a folia principal. O carioca Elson Neves foi um desses. Ele só fica na capital baiana até sexta e, depois, segue para o interior de Minas Gerais para curtir outros bloquinhos.

“Eu venho para Salvador no Carnaval há 28 anos. De fanfarra, eu já tenho 10 anos. Gosto muito porque me lembra a época que eu pulava carnaval quando era mais jovem”, contou Elson, que comprou a camisa do Xupisco para curtir o último dia do pré-Carnaval.

O Xupisco abriu o circuito nesta quarta por volta das 19h40. O percurso começa no Farol da Barra, segue até a Ladeira do Cristo, onde entra na Rua Airosa Galvão. Termina no encontro com a Avenida Centenário.

Neste ano, se apresentaram 26 bandas de fanfarra. O prefeito ACM Neto assistiu ao desfile junto com o seu vice, Bruno Reis, do camarote da Prefeitura.

A festa foi animada pelas bandinhas de sopro e percussão, que entre as músicas tocavam clássicos do Carnaval como Chame Gente. A ideia de Sérgio Bezerra, que é o idealizador deste dia da folia, foi justamente reviver o papel que as bandas acústicas tinham na farra.

O público aderiu à tradição iniciada no bar Habeas Copos, na Rua Marques de Leão, há 42 anos. Mas não é apenas a música que lota o Circuito Sérgio Bezerra na quarta que antecede a folia oficial. É uma questão de energia de quem está na festa, como afirmou o estudante Emerson Gabriel, 21.

“Tudo nesse dia é muito lindo. Adoro ver essa cultura do Carnaval tradicional e a diversidade que festa tem. Aqui tem de tudo. Carnaval é isso, é diversidade”, contou.

Blocos extra-oficiais

Essa diversidade abre caminho para múltiplas expressões, seja na música, seja nas fantasias. Quem quer escutar sucessos mais atuais pode recorrer ao minitrio, como fez o bloco As Rikezudas.

A ideia de juntar um grupo de amigos começou em 2010. Para participar do bloquinho, é necessário se vestir mulher e seguir o minitrio. Neste ano, a fantasia foi inspirada em Maria Bonita.

“Usar o mini trio vai contra a tradição de marchinha, m mas como a gente tem, botamos para escutar o que a gente gosta na festa”, disse o dentista Diego Ferreira, 36, que organiza o bloco. “Esse é o melhor dia do Carnaval pra a gente porque saímos em muitos amigos todos resenhando e brincando”, concluiu.

Fora da programação, os bloquinhos montados por amigos estavam por toda a parte. O Abre Alas Amigos de Monte começou a tocar antes das fanfarras oficiais começarem a se concentrar. “Somos amantes do samba e todo Carnaval nos reunimos para tocar. Essa é a 11ª vez que o nosso bloco sai, para mim é um resgate cultural da tração a Bahia, que é muito forte no samba”, afirmou o organizador do bloco, Benedito Gomes, 50.

Amigas se fantasiaram para curtir a folia nesta quarta (Marina Hortélio/CORREIO)

Fantasias

Desde diabinho e anjinho até bitcoin, tem fantasia para todos os gostos no circuito. “Hoje é propício para se fantasiar porque não tem a correria. Dá pra usar a fantasia sem se preocupar em perder a tiara”, contou Ana Carolina, 23, que usava um adereço na cabeça com a palavra “bitchcoin”.

A inspiração vem de todos os lugares. O comerciante Marcos Vinícius, 60, sempre tenta ver o assunto que está viralizando para criar a sua fantasia, como faz há 20 anos para participar das fanfarras de Carnaval. O escolhido da vez foi o Coronavírus. Para se caracterizar, o folião usava uma máscara, um chapéu oriental e um cooler com os dizeres: “Corona sem vírus”.

“Meu pai só vem hoje e sempre faz uma fantasia. Para ele é uma chance de ter a diversão de antigamente, não só do abadá”, disse a filha de Marcos, Natália Granado.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.

**O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.