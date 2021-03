Antílope é flagrado com uma teia de aranha entre os chifres; veja fotos

Visitantes de um safári em Botsuana ficaram surpresos após verem um antílope com uma densa teia de aranha entre seus chifres.

Inicialmente eles pensaram que tratava-se de algum lixo e iriam tentar ajudá-lo. Mas, após o animal se aproximar, Jess Isden, de 39 anos, que trabalha para a empresa de pesquisas conservacionistas WildCRU, percebeu que era uma teia de aranha.

Todo o espaço entre os chifres do órix havia sido coberto pela teia construída sobre o rosto do animal, chegando a descer por seu nariz.

(Foto: Reprodução / Facebook) (Foto: Reprodução / Facebook) (Foto: Reprodução / Facebook)

(Foto: Reprodução / Facebook) (Foto: Reprodução / Facebook) (Foto: Reprodução / Facebook)

"Quando percebemos que era uma teia de aranha, pensamos que era estranho. Um do grupo com quem eu estava morava em Botswana há 30 anos e eles não tinham visto nada parecido antes. Não tenho certeza se a teia chegou lá por acidente e o antílope não se deu ao trabalho de se livrar dela. Achei que as pessoas poderiam ter visto isso antes, mas parece ser uma ocorrência bastante rara", lembra Jess.