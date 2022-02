Antivírus grátis: será que vale a pena?

A resposta é: depende! Isso mesmo, pois, entender se o antivírus grátis funciona para você estará associado à sua demanda de navegação na internet e o que você acessa na rede.

Nesse artigo vamos apontar as características da versão gratuita das soluções antivírus e, também, a diferença entre as opções pagas.

Quais as principais diferenças entre antivírus grátis e pago?

Antivírus grátis e antivírus pagos oferecem níveis de proteção diferentes, com o aumento do uso da internet as soluções antivírus entraram no radar dos usuários com o objetivo de preservar os computadores de ataques cibernéticos.

Essa alta demanda da rede elevou as oportunidades para que crimes virtuais sejam aplicados causando sérios sérios prejuízos às vítimas.

Mas, veja quais as funcionalidades que cada opção permite.

Antivírus gratuitos

Oferta a proteção básica ao computador à vírus comuns;

Bloqueia arquivos e aplicativos suspeitos;

Sinaliza sites que promovem riscos;

Efetuam o escaneamento programado;

Antivírus pagos

Versão completa com maior número de funcionalidades;

Detecta tentativas de roubo de identidade e invasão;

Atualização antes das versões gratuitas;

Bloqueio de invasão já no primeiro alerta;

Prevenção de ataques;

Mas, afinal, as soluções gratuitas não são eficientes?

Os antivírus gratuitos são indicados para dois públicos diferentes, para aqueles usuários comuns que utilizam somente as funções básicas do computador e de navegação na internet.

E, também para os navegadores web mais experientes que estão aptos a identificar armadilhas disfarçadas em links suspeitos, e-mail, mensagens, etc.

São suficientes para efetuar varreduras efetivas de arquivos que mantém o PC livre de ameaças.

Porém, os crimes cibernéticos se renovam constantemente a cada nova oportunidade de aplicar golpes, nesse ponto os antivírus grátis são menos vantajosos porque levam um certo tempo para registrarem a nova ameaça e executar o escaneamento e bloqueio.

É como se houvesse o curto espaço de tempo sem proteção, entende?

Os antivírus pagos empregam coberturas mais profundas que incrementam novas ferramentas e funcionalidades de acordo com expansão dos cibercrimes.

Mesmo que você pense que não tenha nada a ser protegido no seu computador, ainda assim ele pode se tornar alvo de criminosos da web para torná-lo uma ferramenta para aplicar golpes em outras pessoas.

Toda forma de inviabilizar ações criminosas é válida, sem dúvidas.

Mas, o que talvez você ainda não saiba é que soluções grátis de antivírus não são totalmente free, sabe por quê?

Porque se tratam de uma “prévia” das soluções pagas, é por anúncios e publicidade que a gratuidade é mantida e sempre que uma nova ameaça surge o software promove campanha para aquisição de uma nova função.

Uma coisa é fato, é fundamental ter algum tipo de proteção no computador, seja ela paga ou não.

Se você utiliza seu PC para transações bancárias ou trabalha com dados confidenciais é bem óbvio que o nível de proteção da sua máquina deverá ser bem maior, o que, infelizmente, os antivírus gratuitos não entregam.

Antivírus grátis funciona de verdade?

Sim, observadas as suas necessidades específicas e constatado que as funcionalidades das versões gratuitas abrangem a sua demanda real.

A grande questão aqui são os níveis de proteção, essa é a maior diferença entre as soluções grátis das pagas.

Antivírus pagos empregam uma rastreabilidade muito maior e eficaz, com atualizações constantes de funcionalidades para dar conta das novas modalidades de crimes cibernéticos que surgem frequentemente.

Uma dica extra: é importante atualizar seu antivírus ao menos duas vezes no mês, principalmente os gratuitos, porque somente assim as novas funcionalidades funcionem no seu PC.

É bom que você saiba que há várias opções de antivírus grátis na internet, cada uma delas oferece suas coberturas e defasagens, por isso, é importante analisar cada uma para verificar qual será mais eficaz no seu dia a dia.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor