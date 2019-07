Antônia Fontenelle ficou com 12,5% da fortuna de Marcos Paulo

Após receber a notícia da vitória judicial que a reconheceu como herdeira de Marcos Paulo, Antônia Fontenelle celebrou. Entretanto, não tinha ficado claro a qual porcentagem da fortuna de seu ex-marido ela teria direito.

Na ação, ela revindicava 60% dos bens de Marcos Paulo, e que esse era o único ponto de discordância entre as partes. A Justiça concedeu à viúva o direito a concorrer somente com 50% dos bens deixado pelo diretor de TV.

Os outros 50% do patrimônio estão sendo reservados somente às três filhas. Sendo assim, foi determinado que Fontenelle fique com 12,5% do patrimônio deixado pelo diretor. De acordo com o Extra, a fortuna de Marcos Paulo é avaliada em torno de R$ 30 milhões.

Com isso, a ex-mulher do Marcos Paulo teve direito a cerca de R$ 3,75 milhões. As filhas do diretor, e demais herdeiras, avisaram que não pretendem recorrer da decisão. Segundo informou o advogado Alessandro Elisio Chalita, que representa as herdeiras Vanessa Serina, Renata Sorrah e Giulia Costa (filha da atriz Flávia Alessandra), elas estão de acordo com a decisão e resolveram pôr um fim na batalha judicial que vinha sendo travada desde 2012, quando o diretor morreu.

Ainda de acordo com o advogado, Fontenelle pode recorrer da decisão da Justiça revindicando uma porcentagem maior na partilha, mas as chances de conseguir um novo direito na herança deixada pelo diretor são "remotíssimas".