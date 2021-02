Antonio Marcondes Ferraz Venâncio morre aos 26 anos em Angra dos Reis

Morreu, neste domingo (31), em Angra dos Reis (RJ), o empresário Antonio Marcondes Ferraz Venâncio, 26 anos, filho do empresário brasiliense Antônio Venâncio da Silva, o Venancinho, e da empresária carioca Maria Pia Marcondes Ferraz, filha da baronesa Silvia Amélia de Waldner, que mora em Paris.

Ele teria sido vítima de afogamento. A família está no Rio tomando as primeiras providências. Antonio era neto do falecido empresário Antonio Venâncio da Silva, fundador do Venâncio 2000, hoje Shopping Venâncio, e do Venâncio 3000, hoje Shopping ID, na capital federal.

Antonio Venâncio havia estado na Bahia recentemente. Por aqui, passou a virada do ano, entre amigos, em Trancoso, no sul do estado.

(Foto: Reprodução)

