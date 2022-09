Anunciadas as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022

Mais do que presentes no mercado de trabalho, as mulheres estão empreendendo negócios de sucesso. E nesta quarta-feira (21), o Prêmio Sebrae Mulher premiou as vencedoras das três categorias da etapa regional do concurso, durante cerimônia realizada no auditório do Sebrae Bahia, em Salvador, com transmissão ao vivo pela internet.

No local, dezenas de convidados se reuniram para "celebrar as trajetórias empreendedoras das mulheres", como classifica a gestora do Sebrae Delas, Rosangela Gonçalves. "Já está mais do que provado que empreender é diferente para homens e mulheres. Para elas é muito mais desafiador, então, iniciativas como essa, que buscam reduzir essa discrepância são muito importantes", destacou ela.

Das 13 finalistas que concorreram com outras empresárias de diversos municípios baianos, nas categorias Pequenos Negócios, Microempreendedora Individual (MEI) e Produtora Rural, Geórgia Santos Nunes, Laís Alves Lima Freitas e Tadeane Pires Matos foram, respectivamente, as vencedoras de cada setor.

Vencedoras

Dona da Amora Brinquedos, Geórgia Nunes começou o negócio em 2016. Antes disso, trabalhou em 11 empresas no período de 10 anos. Teve que sair de todas para entender o motivo de tamanha rotatividade.

"Não nasci para trabalhar apenas pela monetização, eu precisava trabalhar por uma causa. Esse prêmio é a prova de que negócios sociais são possíveis, obrigada", agradeceu a proprietária da empresa de brinquedos antirracistas, como bonecas negras.

Para Laís Freitas, proprietária da Pet Place, o negócio significa mais que a sua fonte de renda é, também, a ferramenta que a tirou da depressão. Por meio da marca, ela vende produtos para pets e se tornou adestradora de cães e gatos. O ofício reflete o amor que sente pelos animais.

"Estou muito feliz. A Pet é minha história e superação. É clichê, mas preciso dizer que todas vocês são vencedoras e que todas nós somos capazes. Apenas tentem e tentem, por só vocês sabem o que passam e são as únicas donas das suas histórias", disse Taiane

Já a última empreendedora que representará a Bahia na etapa regional do prêmio, Tadeane Matos, é fruto de gerações de cafeicultores e dá seguimento ao ofício da família comandando a Fazenda Iguaraçu, na Chapada Diamantina.

“Estou aqui os produtores rurais e todas as cafeicultoras da Chapada Diamantina. Tudo isso está acontecendo porque o Sebrae olhou para nós. Não há nada mais gratificante do que ser valorizada como mulher do campo, um lugar totalmente machista”, destacou a vencedora.

Premiação

A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. Com isso, as vencedoras agora concorrem na próxima fase e poderão avançar conforme vencerem as premiações. A regional será eliminatória para a fase nacional e não prevê premiação ou divulgação.

No Nordeste, a Bahia foi o 4º estado com maior número de inscrições (173), representando os setores do Comércio, Serviços, Indústria e Artesanato. Na etapa nacional, as 15 vencedoras regionais (3 vencedoras por categoria para cada uma das 5 regiões brasileiras) estarão automaticamente classificadas para a grande final.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está em sua 14ª edição e a última foi realizada em 2017. A Bahia já teve representantes vencedoras na etapa nacional em 2014, com o 3º lugar na categoria Produtora Rural, vencido pela empreendedora Luena Maria Ferreira dos Santos; e em 2015, quando a também produtora rural Maria de Fátima Freitas Paiva, da Cooperativa Repescar, foi destaque em 1º lugar e a empresária Gilsan Pessoa Santos, da Escola Kennedy, que ficou em 3º lugar na categoria Pequenos Negócios.

Confira os pódios estaduais deste ano:

Categoria: Pequenos Negócios

1° lugar: Geórgia Santos Nunes (Salvador)

2° lugar: Brígida Carla Almeida Caselli (Porto Seguro)

3° lugar: Eveline Conceição Santos (Salvador)

Categoria: Microempreendedora Individual (MEI)

1° lugar: Laís Alves Lima Freitas (Vitória da Conquista)

2° lugar: Iala Serra Queiroz (Maracás)

3° lugar: Nivea Maira Soares Lacerda (Porto Seguro)

Categoria: Produtora Rural

1° lugar: Tadeane Pires Matos (Mucugê/Ibicoara)

2° lugar: Paula Silva Ferreira (Barro Alto)

3° lugar: Francisca Alves Ribeiro (Carinhanha)

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo