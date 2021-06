Anvisa autoriza estudo sobre dose de reforço na Pfizer; Salvador receberá testes

A Anvisa autorizou, nesta sexta-feira (18), o estudo clínico para testar uma possível dose de reforço que poderia ser usada como complemento da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.



Segundo o comunicado, nos testes será usado o imunizante Cominarty, da Wyeth/Pfizer. O estudo prevê recrutamento de 443 participantes no centro clínico do Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, e 442 participantes no CEPIC – Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos, em São Paulo (SP).



O estudo vai incluir participantes com 16 ou mais anos de idade, do sexo masculino e feminino, que tomaram as duas doses da vacina da Pfizer pelo menos 6 meses antes, no estudo inicial da vacina da Pfizer.



Ainda de acordo com a agência, o objetivo do estudo é avaliar o comportamento da vacina na terceira dose e se há benefícios adicionais de uma eventual dose de reforço além das que já estão sendo aplicadas. A Pfizer ainda vai definir a data de início dos testes.