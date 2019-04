Ao vivo, entrevistado pergunta sobre Bonner para Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes deu risada ao passar por uma situação um tanto quanto constrangedora no Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, 24. Ao vivo, um entrevistado perguntou se ela ainda estava casada com William Bonner, seu ex-marido.

A matéria era sobre Zezinho, um vendedor de picolés no interior do Ceará há 44 anos que está aprendendo a ler com a ajuda de Bárbara, uma menina de 9 anos de idade.

"Posso mandar um abraço pra Fátima?", pediu Zezinho no encerramento da reportagem, que era exibida ao vivo. "Pode mandar!", autorizou o repórter Edson Freitas.

"Saudades do seu jornal com o Bonner! Ele é marido dela, né?", disse Zezinho, tentando fazer um elogio. William Bonner e Fátima Bernardes estão separados desde agosto de 2016, após 26 anos de casamento.

Apesar da saia-justa, Fátima e os outros convidados do programa deram risada. O repórter, então, retomou o microfone e tentou contornar a situação, encerrando o link: "Muito obrigado, seu Zezinho, pela sua entrevista...Tá aí essa história linda e motivadora da cidade do Crato no Ceará".

Fátima levou a gafe do entrevistado na esportiva e agradeceu a homenagem: "Manda um beijo pro seu Zezinho, agradeça muito pelo carinho, diga a ele que fiquei muito comovida, porque reforça o que a gente sabe do nosso trabalho."

"Mesmo a pessoa que não sabe ler e escrever consegue se informar e fazer parte do mundo que a gente tá fazendo. A televisão chega onde a gente nem imagina. Mesmo estando há tanto tempo fazendo o que eu faço, eu me comovo muito ao perceber que ele tá conectado a nós de alguma maneira", continuou.

Ao sentar-se novamente para retomar o debate da atração, brincou sobre o desconhecimento de Zezinho sobre seu divórcio com William Bonner: "Ele não sabe de tudo, né, gente? Tá meio desatualizado, mas ele sabe do que tá acontecendo graças ao poder que a gente tem de levar a informação".

Assista ao momento em que Zezinho fala sobre William Bonner em recado para Fátima Bernardes abaixo: