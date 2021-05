Ao vivo no Jornal Nacional, Bonner cita Gil do Vigor: 'indignado'; veja

Depois de voltar das férias com barba, o jornalista William Bonner, 57, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado (22). Ao vivo, no Jornal Nacional (TV Globo) ele fez citação ao Gil do Vigor, do BBB.

Ao anunciar a notícia sobre o rover chinês Zhurong explorando a superfície de Marte, Bonner disse que há 25 anos, quando estreou no JN, ficaria furioso caso uma cartomante fizesse essa previsão."Eu ia sair furioso, eu ia sair indignado como diria o Gil do Vigor do BBB", afirmou, imitando a pronúncia do economista pernambucano para a palavra "indignado".