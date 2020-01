Ao vivo: professores resolvem prova do concurso da PM no Instagram do CORREIO

Fez a prova do concurso da Polícia Militar (PM) neste domingo e está ansioso para saber se fez bem? O gabarito oficial mesmo só será divulgado nesta segunda-feira (20), mas o CORREIO vai te ajudar a ter uma noção de como você se saiu na prova. Convocamos um time com mais de dez professores que, a partir das 16h30 deste domingo (19), estarão ao vivo, no Instagram do CORREIO resolvendo todas as questões da prova. Ao final da live, o gabarito deles será disponibilizado no nosso site.

O concurso oferece 2 mil vagas para soldado da Polícia Militar e outras 500 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar, totalizando 2,5 mil oportunidades. Destes, 1 mil policiais militares e 250 bombeiros militares terão ingresso em 2020. O excedente será incorporado ao serviço público em 2021. Ao todo, 30% das vagas ofertadas são reservadas a candidatos que se autodeclararem negros. Vale lembrar que o certame tem validade de um ano e as convocações irão observar a necessidade da administração pública.

Os candidatos aprovados no concurso serão incorporados aos quadros do Estado como aluno soldado, percebendo bolsa de estudo no valor de um salário mínimo – condição que irá prevalecer até que conclua o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A carga horária para o cargo, nas duas corporações, é de 40 horas semanais.