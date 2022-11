Aos 17 anos, jovem estilista baiano estreia desfile em feira de moda

Com uma destreza incomum para a idade, o estudante Daniel Santos foi inspirado aos 5 anos por figurinos de atores de televisão a desenhar roupas. Com isso, seu desejo era de contribuir para os momentos felizes que pedem uma produção especial. Mas, apenas quando seus desenhos foram vistos por familiares, é que ele descobriu o nome da profissão que já tinha certeza que seguiria: estilista.

Hoje, aos 17 anos, Daniel tem seu desfile de estreia marcado para este sábado (3), às 19h. É fruto de uma força-tarefa que começou com sua professora de Artes do jardim de infância, Lígia Caldeiras.

Na Escola Municipal Santa Terezinha, no Chame-Chame, ela se impressionou com o talento e as convicções do aluno de tão pouca idade. Assim como ele já tinha certeza do que queria, Lígia também soube que não poderia deixar aquele dom se perder.

Daniel mora no bairro do Calabar, em Salvador, e é o filho mais novo de Joselita dos Santos, que criou dois filhos com um salário de diarista.

A mãe de Daniel, Joselita dos Santos, é sua maior incentivadora (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Mas, apesar das dificuldades, nunca faltou apoio para os sonhos do jovem. “Eles [mãe e irmão] são as pessoas mais importantes nisso tudo, ao lado da professora Lígia. Nunca deixaram de me apoiar como puderam. Sei que ainda sou jovem e preciso aprender muito para poder dizer com todas as letras que sou estilista, mas sem eles seria ainda mais difícil”, acredita Daniel.

Os traços que aos 5 anos ainda não traziam os rostos e corpos de quem vestia as roupas representadas no papel, não param de se aperfeiçoar. Quando Daniel completou 8 anos, Lígia materializou as produções dele em roupas para bonecas e, com elas, fez um desfile na escola onde o menino estudava.

“Costurei várias roupinhas que ele havia desenhado e mandei o desfile de bonecas como sugestão de pauta para a TV Bahia. Isso em 2013”, conta a professora.

Com a visibilidade promovida pela reportagem, surgiram outros convites de emissoras regionais e a oportunidade de realizar uma exposição na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Somadas, elas fizeram a história de Daniel ganhar fama nacional. Em 2017, ele e a professora foram convidados para participar do programa Encontro com Fátima Bernardes.

O momento possibilitou que o jovem desenhista visse dois dos seus croquis [os desenhos que o estilista faz de uma peça antes de virarem roupas de verdade) transformados em modelos de tecido pela primeira vez. Até então, só havia mini modelos costurados para bonecas devido à falta de recursos da família de Daniel e da professora. Mas, como o programa da TV Globo seria uma ocasião especial, dona Joselita e a professora vestiram as peças para acompanhá-lo durante uma conversa sobre crianças prodígio.

Reforço

Agora, para ver as próximas roupas sendo usadas por mais pessoas, Daniel conta com um reforço extra para este sábado (3). Sabendo que a feira de moda Made in Bahia retornou à modalidade presencial após dois anos de suspensão por causa da pandemia, Lígia conseguiu, através de um amigo, contar a história do aluno para a produção do evento, conhecido por revelar novos talentos na área e receber nomes importantes em sua passarela. A feira de moda será realizada no Centro de Convenções (veja programação abaixo).

Mas, ainda havia empecilhos para a coleção ser desenvolvida. O desenhista não tinha condições de bancar os custos da produção, como linhas e costureiras. Foi então que mais pessoas conheceram a história dele, desta vez, através da produção da feira, e chegaram para ajudar.

Os tecidos foram doados pela Grapette Malhas e a costura dos 10 looks que serão apresentados no desfile está por conta do Grupo de Mulheres do Calabar, em apoio ao Atelier Cllaudia Soares.

O talento para desenhar é algo nato em Daniel, mas a costura ainda é uma área pouco conhecida por ele, por isso, além do apoio para a produção do desfile, ele também está recebendo instruções de modelagem, tipos de tecido, cortes e outras habilidades para levá-lo ainda mais longe na carreira.

Dois dos croquis de Daniel foram transformados em peças (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“Eu desejo estudar bastante para conseguir realizar os meus sonhos, mas não é apenas para mim que eu quero isso. É para dar uma casa melhor para minha mãe e uma vida mais tranquila. Ajudar a realizar também o sonho dela, porque ela está ajudando a realizar o meu”, diz o jovem.

A Feira Made in Bahia, marcada pela revelação de novos talentos ao longo de seus 31 anos de existência, viverá desta vez duas novidades em uma mesma edição: a estreia de Daniel como estilista e a presença da pessoa mais jovem a ter suas criações na passarela da feira. Para a idealizada do evento e produtora de moda Vera Pontes, esse é um feito raro.

“Daniel é um menino que carrega talento desde criança, que nasceu com a aptidão para a moda e agora vai poder se lançar como profissional. Os apoios estão dando toda a orientação que ele precisa para isso. Eu digo que é uma corrente do bem que se formou para colocar no mercado mais um criador baiano.”

PROGRAMAÇÃO MADE IN BAHIA

Tema: Moda&Futebol

Terça-feira (29)

17h - Desfile individual de Dih Moraes

18h - Mix Expositores

19h - Desfile Coletivo

Quarta-feira (30)

17h Desfile Luiza Cardoso

18h - Mix Expositores

19h - Desfile de Danúbio para Homens

Quinta-feira (1°)

16h - Desfile Sillas Filgueira

17h - Desfile Guida Maria

18h - Desfile Levite Bahia

19h - Desfile Wagner Lacerda

Sábado (03)

16h - Desfile Daniel Santos

17h - Desfile Rosy Ribeiro

18h - Desfile Marcelo Moura Feminino

19h - Desfile Marcelo Moura masculino

Domingo (04)

16H - Desfile Kids

18h - Concurso Musa MaturidadE

SERVIÇO

Made in Bahia 2022 - Moda&Futebol

Data: 29 de novembro a 05 de dezembro

Local: Hiper Big - Av. ACM, 3650

Ingressos: R$ 10 por pessoa - entrada gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos

Horário: das 13h às 21h - com exceção do dia 02/12 (10h às 15h).

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo