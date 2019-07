Aos 21 anos, Netinho conquista o ouro no takwondô no Pan

Foi no taekwondô que o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro deste domingo (28) nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O paraibano Edival Marques, o Netinho, venceu o dominicano Bernardo Pie por 17x14 e ganhou um título que o país não conseguia desde os Jogos do Rio-2007. Aos 21 anos, Netinho é o 15º no ranking mundial e era o principal candidato a uma medalha dourada na capital peruana.

O título veio um dia depois de ver a namorada Talisca Reis conquistar a prata. “Escuto muitos gritos. Ontem passei pela mesma situação dela, fiquei agoniado, me levantava, sentava, não sabia o que fazer. Foi bem difícil a luta dela. Falei que daria uma acalmada no coração dela, mas no final não deu, foi desesperador. A gente veio com a intenção dos dois ouros. Quando ela perdeu ontem, eu prometi que ganharia para a gente. Dedico para ela, meus pais, meu técnico e a todos que me ajudaram nessa caminhada”, disse Netinho, ao Sportv.

Além do paraibano e de sua namorada, o taekwondô conseguiu uma outra medalha, também no sábado (27) à noite, de bronze, com Paulo Ricardo.

O início de Netinho foi arrasador. Nas duas primeiras lutas, não deu chances aos rivais, ao vencer o costarriquenho Juan Soto e o chileno Ignacio Morales por 30x17 e 18x7, respectivamente. Na disputa pelo ouro, Netinho terminou o primeiro round na frente, graças a uma série de punições do adversário. No segundo, Bernardo Pie começou a reagir, acertou dois belos golpes e o brasileiro foi para o último round com seis pontos atrás.



Faltando pouco mais de um minuto do final da luta, o ouro parecia perdido, já que o paraibano estava sendo derrotado por 11x8. Mas Netinho teve uma reação sensacional e virou a luta, vencendo por 17x14. Foi o terceiro ouro do Brasil no Pan de Lima.