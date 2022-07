Aos 40 anos, Ibra publica foto sem camisa e impressiona pela forma física

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic já é conhecido por chamar a atenção pelas entrevistas e comentários nas redes sociais. Mas dessa vez o nome do jogador voltou a ficar em alta após uma foto publicada em seu Instagram, onde ele posa sem camisa com a frase "raça diferente" na legenda. Aos 40 anos de idade, o atleta do Milan foi elogiado pelo seguidores e amigos pelo porte físico que mantém, mesmo com a idade avançada.

"40 anos só no documento", brincou um seguidor. Já outro ironizou as críticas feitas por algumas pessoas de que Ibra já estaria fora de forma e sem condições de atuar em alto nível: "sem físico, eles dizem...", escreveu.

Ibrahimovic conviveu com uma sequência de lesões que o tiraram de boa parte da temporada do Milan, quando o clube se consagrou campeão italiano após onze anos de jejum. O sueco atuou pouco em campo, mas foi uma figura fundamental nos vestiários do elenco, assumindo um papel de líder da equipe italiana.

Na última semana, o experiente e malhado atacante anunciou que vai jogar por mais uma temporada no Milan. Seu contrato foi renovado por mais um temporada e agora vai até o fim da temporada, em julho de 2023.

Essa é sua segunda passagem pelo Milan, onde já conquistou, além do atual título da Série A italiana, mais uma liga, em 2010/11 e a supertaça da Itália, em 2011/12.