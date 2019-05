Aos 40 anos, Manny Pacquiao confirma luta contra Keith Thurman

Campeão em oito categorias diferentes, o filipino Manny Pacquiao, de 40 anos, confirmou nesta segunda-feira (20) que vai enfrentar o americano Keith Thurman, no dia 20 de julho, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Estará em jogo o título de supercampeão dos meio-médios (até 66,678 quilos), versão Associação Mundial de Boxe (AMB).

Apontado pela crítica especializada como um dos melhores boxeadores do século, Pacquiao fez uma luta em janeiro, quando derrotou o americano Adrien Broner, enquanto Thurman venceu Josesito López, no mesmo mês. Ambos ganharam por pontos.

Em uma carreira de duas décadas, Pacquiao soma 70 lutas, com 61 vitórias (sendo 39 nocautes), sete derrotas e dois empates. Invicto, Thurman, de 30 anos, acumula 29 vitórias, com 22 nocautes, mas ficou ausente dos ringues por dez meses e meio por causa de uma série de lesões.

O vencedor de Pacquiao x Thurman deverá enfrentar no fim do ano ou no começo de 2020 o ganhador do duelo entre Errol Spence Jr. (campeão pela Federação Internacional de Boxe) e Shawn Porter (dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe).

A categoria dos meio-médios é que possui o maior número de grandes pugilistas na atualidade. Outro grande duelo previsto para 31 de agosto vai reunir os americanos Danny Garcia e Mickey Garcia.