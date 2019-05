Aos 70 anos, morre sociólogo feirense Ildes Ferreira

Morreu na madrugada desta terça-feira (21) o secretário de Desenvolvimento Social de Feira de Santana e ex-vereador da cidade Ildes Ferreira, 70 anos. Sociólogo, Ildes era professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi também secretário estadual de Ciências e Tecnologia no primeiro governo de Jaques Wagner.

Membro fundador da ONG Movimento de Organização Comunitária (MOC), Ildes lutava contra um câncer no pulmão. Após a descoberta da doença, em dezembro do ano passado, teve alguns meses de vida. Ele, que era natural da cidade Valente, estava internado no hospital São Matheus.

O prefeito Colbert Martins Filho decretou luto oficial de três dias no Município. "Era um dos meus melhores amigos. Estivemos juntos durante toda uma vida, na política, mas principalmente na amizade. Hoje é um dia de profunda tristeza para mim e para todos os feirenses, pois Ildes era um homem muito querido de todos".

Foto: Divulgação

O velório do secretário acontece nesta manhã no saguão da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. O sepultamento está previsto para as 15h no cemitério Jardim Celestial, onde será celebrada missa de corpo presente pelo arcebispo emérito de Feira de Santana, dom Itamar Vian.

O governador Rui Costa publicou nota através de sua assessoria lamentando a morte do secretário. "Recebi com muita tristeza, na manhã de hoje, a notícia do falecimento de Ildes Ferreira. Sociólogo e professor da Uefs, foi uma figura pública muito respeitada pela vida dedicada ao desenvolvimento de Feira de Santana. Meus sentimentos aos amigos e familiares neste momento de pesar. A morte de Ildes é uma grande perda para Feira e para a Bahia", escreveu na rede social.

Foi decretado ainda ponto facultativo na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde Ildes atuava desde 2013. Ele deixa esposa e quatro filhos.

A Uefs emitiu nota de pesar. Confira na íntegra: "A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) comunica e lamenta o falecimento do professor Ildes Ferreira de Oliveira, membro do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) da Uefs. O velório está acontecendo nesta terça-feira (21), na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, e o sepultamento será às 15h, no Cemitério Jardim Celestial".

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana também divulgou manifestação de pesar: "A Câmara Municipal de Feira de Santana vem manifestar o profundo pesar pelo falecimento do sociólogo, professor e secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira de Oliveira, ocorrido na madrugada de hoje, no hospital São Matheus, nesta cidade. Ele lutava contra um câncer. Natural do município de Valente, Ildes Ferreira teve uma trajetória de sucesso em Feira de Santana e no estado da Bahia, onde prestou inestimáveis serviços, como diretor da ONG Movimento de Organização Comunitária (MOC), vereador da Casa da Cidadania, secretário municipal em várias oportunidades, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e secretário de Ciências e Tecnologia do Estado, no primeiro governo de Jaques Wagner. O corpo de Ildes Ferreira será velado no saguão da Câmara Municipal de Feira de Santana, a partir das 09 horas, e o sepultamento está marcado para às 15 horas, desta terça-feira (21), no cemitério Jardim Celestial. O presidente do Legislativo feirense, vereadores e funcionários, neste momento de perda e dor, se solidarizam e transmitem os sentimentos aos familiares, amigos, colegas e comunidade."