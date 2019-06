Aos 80 anos, Antônio Pitanga Recebe medalha de honra Zumbi dos Palmares

No mesmo dia em que completou 80 anos de vida, o ator e diretor Antônio Pitanga teve muito mais motivos para comemorar a data.

Com uma carreira extensa e marcante nos cinemas, novelas e em palcos de teatro, o artista recebeu nessa quinta (6) a honra da medalha de Zumbi dos Palmares, concedida aos cidadãos, grupos ou entidades que se destacaram ao longo da sua história por defender a cultura afrodescendente, no combate ao racismo e lutando contra a intolerância religiosa.

Como se não fosse suficiente, Antônio ainda encerrou a noite dividindo o palco seu filho, Rocco Pitanga, na exibição do espetáculo Embarque Imediato.

Antônio e seus dois filhos (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores de Salvador, com a presença de parlamentares, artistas, admiradores e da família do ator. “Bota emoção viver isso aqui! Já é uma emoção nascer aqui na Bahia e ter iniciado a carreira aqui. E agora essa caminhada chega até esse momento. Estou com 80 anos, estou mexendo, estou bem!”, declarou com muito bom humor o artista. E entre as companhias mais marcantes no evento, os dois filhos, Rocco e Camila Pitanga, e suas três netas, fizeram questão de prestigiar.

“É só emoção transbordando. Ele está na cidade onde nasceu e ser reconhecido no seu berço é muito forte. Fazendo 80 anos e comemorando no palco, em uma peça com ator baiano, diretor baiano e atuando com meu irmão... o que mais a gente poderia pedir? Me emociona muito falar disso”, declarou a atriz e filha de Antônio Pitanga.

Camila ainda lembrou que a honraria recebida pelo pai não se limita as suas atuações promovidas dentro campo cultural e os filmes em que participou: “Isso tudo pé merecimento, é uma história de um homem vencedor, de um ícone preto vencedor, recebendo a comenda do Zumbi dos Palmares, que é símbolo de resistência, libertação e poder negro”, completou.

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

A ideia da honraria partiu da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que a algum tempo já vinha idealizando a homenagem, que casou com o aniversário do artista. “Tive essa ideia e fico muito agradecida por essa homenagem, que é mais que justa. Ele é um cara que desbravou os caminhos do cinema, teatro e televisão para os artistas negros. Não se pode contar as histórias das telonas, telinhas e dos palcos sem levar em consideração a contribuição de Antônio Pitanga”, afirmou a deputada.

E entre os colegas que estavam lá para apreciar o importante momento do ator, a cantora baiana Margareth Menezes compôs a mesa e lembrou de como Antônio Pitanga se tornou referência para outros artistas: “É um artista, um militante, um guerreiro vencedor. Escreveu o nome dele na cultura do teatro e no cinema brasileiro, sempre um referencial”.