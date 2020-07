Apae inicia retomada de atendimentos presenciais para quem faz reabilitação

A Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) Salvador retomará de forma gradual alguns dos seus atendimentos presenciais. Nesta segunda-feira (20), a instituição anunciou o retorno dos serviços de reabilitação.

De acordo com a Apae, o serviço estava sendo prestado apenas por teleconsulta, mas voltou a ser ofertado para quem tem deficiência física, intelectual e múltipla.

“São serviços de extrema relevância para os nossos pacientes. Não deixamos de oferecer o atendimento, mas agora estamos retomando presencialmente em nossas unidades, sem perder de vista todos os protocolos de segurança necessários neste momento”, explica Angela Ventura, superintendente executiva da Apae Salvador.

A retomada da reabilitação infantil ocorre tanto no Centro Médico, na Pituba, como no Centro Especializado em Reabilitação - CER II, no Subúrbio 360, em Coutos. Na Pituba, voltaram a funcionar ainda os serviços de triagem auditiva (teste da orelhinha), fisioterapia ortopédica e fisioterapia uroginecológica, consultas com especialidades médicas adultas e infantis (neurologia, gastroenterologia), além dos exames de ultrassom, eletroneuromiografia, densitometria, entre outros.

Por segurança, novos protocolos foram adotados. Respeitando os protocolos adotados pel0a Prefeitura Municipal de Salvador e do Governo do Estado da Bahia estabelecidos em decreto, a Apae funciona hoje com capacidade reduzida em torno de 30%. Além disso, estão proibidos atendimentos em grupo, como acontecia anteriormente, e agora todas as terapias são individualizadas.

Os pacientes que pertencerem a qualquer grupo de risco para a covid-19 também terão atendimento personalizado. “Por conta da pandemia, apenas poderão retornar ao atendimento pacientes que não pertencem ao grupo de risco e não possuem qualquer tipo de comorbidade”, alerta o gestor do Centro Médico e Reabilitação da Apae Salvador, Vinicius Aderne.

Esses pacientes retomarão os atendimentos presenciais com apenas um acompanhante, que não faça parte dos grupos de risco e utilizando máscara. Para os demais, será mantido o atendimento à distância.

Para os profissionais que atuam na Apae, também há normas de segurança, como uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em tempo integral, como protetor facial, máscara cirúrgica, gorro descartável, luva cirúrgica, avental descartável, óculos de segurança e sapato fechado. Em algumas especialidades que ofereçam maior risco de contato, será fornecida máscara N95 em lugar da máscara cirúrgica.

As equipes também terão jornadas diárias reduzidas para evitar a necessidade de utilização de ambientes comuns, como refeitórios e copas, que estarão fechados.

Já nas unidades foram disponibilizados borrifadores com álcool a 70% e flanelas para a higienização dos postos de trabalho e álcool em gel para os clientes. Foi reduzida a quantidade de assentos em todas as recepções, o quantitativo de mobiliários, equipamentos e utensílios disponíveis ao toque nos ambientes de circulação e atendimento; além da medição de temperatura em todas as portas de acesso, que também receberão em breve tapetes sanitizantes.