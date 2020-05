Apae Salvador lança campanha colaborativa para arrecadar recursos

A Apae Salvador lançará uma vaquinha virtual nesta terça-feira (5), quando acontece, mundialmente, o Dia de Doar Agora. A campanha colaborativa tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar a recuperar as receitas da instituição. De acordo com a entidade, quase 50% do seu faturamento foi perdido, somente nos últimos 30 dias, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A meta da Apae Salvador é arrecadar pelo menos R$ 100 mil, para continuar atuando com ações como atendimento online e presencial, quando necessário, amparo alimentar a mais de 700 famílias vulneráveis de assistidos e manutenção do emprego de cerca de 500 profissionais. A vaquinha está disponível em: http://vaka.me/1027230.

O Dia de Doar 2020 só está marcado para acontecer em 1º de dezembro, mas, diante da situação de emergência, foi criado o Dia de Doar Agora neste dia 5 de maio, uma nova data global de doação, seguindo o movimento #GivingTuesdayNow.

De acordo com o coordenador de Captação da Apae Salvador, Tiago Abelardo, a instituição realiza 37 mil atendimentos por mês, além de manter programas sociais e educacionais e fazer o atendimento do Teste do Pezinho em toda a Bahia.

"A Apae Salvador não pode parar e precisa do apoio de toda a comunidade, para que possamos passar por esta difícil situação”, disse Tiago.

Entre os apoiadores da entidade, está a cantora Claudia Leitte. Ela curtiu e comentou um clipe realizado pelos dançarinos Companhia de Dança da Apae Salvador e pediu, em suas redes sociais, doações para a Instituição.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.