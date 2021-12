Apartamento pega fogo no Rio Vermelho, em Salvador

Um apartamento pegou fogo no fim da tarde dessa sexta-feira (3) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O incêndio começou por volta das 17h30 no edifício Colina do Rio Vermelho, localizado na Rua Theodomiro Baptista. No local viviam uma mulher e duas filhas, mas ainda não se sabe se elas estavam dentro do apartamento quando o fogo começou. Não houve feridos.

De acordo com a TV Bahia, uma empregada estava na rua passeando com os cachorros quando avistou o incêndio e chamou o Corpo de Bombeiros. Por volta das 19h, o fogo foi controlado. O prédio tem cinco andares e as chamas atingiram o último andar, o que facilitou para que vizinhos saíssem de casa antes que outros apartamentos fossem atingidos.

Áudios que circulam nas redes sociais de pessoas que moram nos prédios vizinhos mostram que a situação no local assustou a população do bairro. “O fedor de fumaça aqui em casa está horrível. Eu estou com pena da mulher que tinha dois gatos em casa e até agora os bombeiros não acharam”, disse uma moradora.

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a presença dos gatos no apartamento e seus estados de saúde. O local vai passar por perícia para identificar as causas do incêndio.