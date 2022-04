Apenas 8% dos soteropolitanos se vacinaram contra a gripe; veja quem pode tomar

A adesão às campanhas de vacinação contra gripe e sarampo estão baixas em Salvador. Os números já começam a preocupar a Secretaria Municipal de Saúde, que pede à população que se conscientize e busque o imunizante.

De acordo com a pasta, desde o início da campanha da gripe, que completa um mês no dia 4 de maio, apenas 71 mil pessoas procuraram os postos para se vacinar, o que representa pouco menos de 8% do público alvo. Já a busca pela imunização contra o sarampo foi ofertada a apenas sete mil pessoas, correspondendo a quase 5% do público-alvo.

Nesta primeira fase, que segue até a próxima segunda-feira (2), a vacinação contra a gripe é ofertada exclusivamente para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase, que acontece entre os dias 3 de maio e 3 de junho, será voltada para crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, deficientes permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, força de segurança, professores e portadores de comorbidades.

A gerente do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, Jamile Oliveira, pede que a população busque os postos. “Nossa expectativa maior é com o anúncio do Dia D, para incentivar a vacinação contra gripe e sarampo", afirmou.

A vacina é ofertada em todas as 156 salas de vacina montadas nos postos de saúde da Atenção Básica do município. A pasta também realiza a imunização domiciliar (preferencialmente para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção).

“Nos últimos anos, temos observado uma queda na vacinação, que nos preocupa muito. Por esse motivo, estamos convocando todos os indivíduos que fazem parte do público alvo dessas campanhas a comparecerem aos postos, para garantir a proteção contra essas doenças. A vacinação ainda continua sendo a melhor forma de prevenção”, explicou a coordenadora de Imunização de Salvador, Doiane Lemos.

Expectativa

Na segunda fase da vacinação contra a gripe, a secretaria tem como meta imunizar pelo menos 90% da população elegível para a estratégia. A estimativa é que cerca de 1,2 milhão de pessoas façam parte do público-alvo da campanha da gripe este ano.

Já a estratégia contra o sarampo também será dividida em duas etapas. A primeira segue até o dia 2 de maio e é voltada para os trabalhadores da saúde (independente da situação vacinal). As gestantes estão isentas da imunização.

A partir de 3 de maio até 3 de junho, será a vez das crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), que devem tomar uma dose extra da vacina tríplice viral, mesmo já tendo tomado as duas doses do imunizante. Apenas as crianças que tomaram a tríplice viral, há menos de um mês, não devem tomar a vacina novamente.

Cerca de 552 mil moradores da capital baiana estão elegíveis para a atualização vacinal contra o sarampo. O objetivo da campanha é proteger pelo menos 95% desse público.