Apesar de suspeita de herpes, Eliezer beija Natália em festa do BBB 22

Ao que tudo indica, a relação conturbada entre Natália e Eliezer pode tomar novos rumos. Durante a madrugada desta quinta (10), na festa da líder Jade, os dois acabaram se beijando no quarto grunge. O clima até começou a esquentar na cama, mas foi atrapalhado por Vyni.

Apesar da briga no último jogo da discórdia, os dois costumavam aproveitar as festas juntos. Entre danças e alguns flertes, eles aproveitaram os momentos. Mas dessa vez, algo mais intenso acabou acontecendo.

Natália e Eli saíram da festa para conversar no quarto, e entre olhares, a mineira acabou tomando a iniciativa de beijar o brother. Jessilane e Vyni estavam presentes no local, e não entenderam nada.

"É uma cena que eu não queria ter visto", disse o cearense. A mineira logo reclamou que é difícil beijar ouvindo os comentários dos amigos. Eli logo senta na cama, e eles voltam a se pegar.

Maria ficou sabendo do beijo entre Natália e Eliezer?

Eli e Vyni conversaram logo após o ocorrido sobre como Maria ia receber a história. No primeiro momento, o designer cogitou não contar, e recebeu apoio do amigo. Mas ele resolveu contar normalmente para a cantora.

Quando soube da notícia, ela não se abalou. "Não fica preocupado porque rolou um beijo. Você é solteiro, Natália é solteira. Natália está carente porque já tem um mês de programa aí, um mês fora de casa... A gente está com saudade de fazer certas coisas", disse.

Suspeita de herpes

O que deixou Maria em choque foi o fato do brother estar com uma ferida na boca, que pode ser herpes labial - doença transmitida pelo beijo. "Estou mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado pra qualquer outra coisa", disse a sister.