Aplicação da 2ª dose da vacina tem movimento fraco em Salvador hoje (31)

Os pontos de vacinação da segunda dose contra covid-19 em Salvador estão pouco movimentos nesta segunda-feira (31), segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Até 12h30 de hoje, só 1,9 mil pessoas foram até os locais para completar o esquema vacinal.

No momento, Salvador está somente aplicando a segunda dose. A vacinação acontece por demanda aberta para as pessoas com a data de retorno agendada para até o dia 6 de junho (a informação pode ser conferida no cartão de vacina ou no site da SMS).

“Estamos empenhando esforços diuturnamente para que as pessoas compareçam aos postos para tomar a dose de reforço para completar o esquema de vacinação. Além do envio de mensagens de texto para o celular dos faltantes, implementamos um esquema de busca ativa desses indivíduos com a participação dos agentes comunitários e de combate às endemias. Estamos com as equipes mobilizadas para que todos possam ter acesso às duas doses dos imunizantes”, afirmou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

A aplicação da primeira dose continua suspensa devido à falta de vacina e só será retomada depois que mais lotes chegarem à capital, enviados pelo governo federal.

Veja onde se vacinar hoje:

2ª dose CORONAVAC – ATÉ 15H

Drivers: Unijorge Paralela; FBDC Brotas; Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu;

Pontos Fixos: Unijorge Paralela; FBDC Brotas; Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu; UBS Nelson Piauhy Dourado;

2ª dose OXFORD – ATÉ 15H

Drivers: Arena Fonte Nova; 5º Centro de Saúde; Vila Militar; Parque de Exposições; Atakadão Atakarejo; Centro de Convenções

Pontos Fixos: UBS Ramiro de Azevedo; 5º Centro de Saúde; Colégio da Polícia Militar; Parque de Exposições; USF Fernando Filgueiras – Cabula VI; USF Cajazeiras X