Aplicativo de compra coletiva em Salvador oferece descontos de até 70%

Um litro de leite a R$ 0,99? A atendente Laine Santana, de 19 anos, tomou até um susto: “Gastava, em média, R$ 5 para comprar um litro de leite no supermercado. Com o mesmo valor, agora eu compro cinco caixas, ao invés de uma só”, conta. Essa é uma das ofertas que ela encontrou, após começar a utilizar a plataforma de compra coletiva Facily, que começou a operar em Salvador há pouco mais de três meses.

Parece até mentira e Laine admite que desconfiou mesmo que o preço fosse verdadeiro. A economia só é possível porque o aplicativo funciona como um intermediador de compras em grupo. “Minha mãe soube do app em um grupo de amigas e me apresentou. No início, eu fiquei descrente. Depois que retirei os produtos, comprei até panela de pressão. Como o salário acaba só dando para comer e pagar as contas, tenho aproveitado tudo quanto é desconto”, afirma.

Na prática, funciona assim: para obter a oferta é necessário, no mínimo, duas pessoas interessadas no mesmo item para começar um grupo. A partir daí, é só compartilhar a oferta em redes sociais como o Facebook, Instagram e WhatsApp para garantir o abatimento. Quanto mais pessoas participarem da compra, menor será o preço que cada um vai pagar. No Brasil, são, atualmente, 6 milhões de downloads. O aplicativo tem mais de 10 categorias entre eletrônicos, acessórios, alimentos, hortifruti e bebidas, como explica o cofundador e CMO (chefe de marketing) da Facily, Luciano Freitas.

“A Facily é um serviço de social commerce e marketplace em que os clientes compram em grupo e os comerciantes vendem seus produtos. No aplicativo, é possível encontrar ofertas diárias, com descontos que chegam a até 70%, isto porque eliminamos os intermediários logísticos, fazendo a ponte direta com os produtores e, por isso, conseguimos negociar melhores valores”.

E dá para entender porque Laine comemorou tanto ao pagar menos de R$ 1 pelo leite. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, a inflação de agosto na Região Metropolitana de Salvador (RMS) ficou em 0,70% - a maior alta para um mês de agosto em 20 anos. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada está em 8,59%.

E o leite longa vida – não por um acaso – é um dos principais vilões. No último mês, o a alta do produto ficou em 5,38% - a quinta posição entre os produtos e serviços que mais puxaram a inflação geral para cima no mês. O leite acumula ainda a segunda maior contribuição para o índice geral dentre os alimentos. Nos 12 meses encerrados em julho, o aumento acumulado do produto é de 7,60%.

A representante comercial Maira Mesquita, 30 anos, é mais uma que começou a usar o aplicativo recentemente. Além do leite, ela já economizou também nos ovos, desinfetante, cerveja, calabresa e molho de tomate. A retirada dos produtos levou 11 dias. “Comprei essa semana, 60 ovos por R$ 9,90. Faço primeiro uma pesquisa de preço em mercados e busco no app quais os produtos a gente pode conseguir descontos. Estou tentando economizar na alimentação para equilibrar na luz, água e gás que estão muito altos”, conta ela.

Maira se cadastrou, inclusive, para se tornar ponto de retirada, no bairro de Periperi. “Com 20 retiradas, você já ganha uma bonificação de R$ 150. É mais um extra”, diz ela. Normalmente, os pontos de retirada são estabelecimentos comerciais, mas podem ser também em outros locais, como um salão de cabeleireiro, por exemplo.

Cuidados

Para a educadora financeira Carol Stenge, de fato, as compras em grupo fazem a diferença e podem ajudar a amenizar o tamanho do impacto da alta de preços que tem consumido o salário, em um piscar de olhos. No entanto, ela orienta alguns cuidados importantes, entre eles, verificar as condições de oferta desses descontos, prazos de entrega, cancelamento e reembolso.

“É preciso atentar que em algumas situações as condições financeiras vantajosas são oferecidas mediante um valor mínimo, número mínimo de vendas ou alguma condição específica comercial, ou seja, toda atenção possível nas ‘letras miúdas’ de qualquer uma dessas ofertas”, aconselha.

Para atrair mais pessoas, a dica é buscar a adesão nos grupos sociais que mais costuma conviver: “Quais são os poderes que nós, consumidores comuns, temos nessa hora? É o de nos reunirmos com outros interessados nos mesmos produtos e serviços para conseguirmos propostas de volume maior. Então, grupos de condomínio, mães da escola das crianças, vizinhos, amigos e parentes são só alguns que podem se juntar para partilhar essa compra e com isso, conquistar ofertas mais atraentes”.

Sobre o Facily

O app foi criado em 2018 e iniciou suas operações em São Paulo. Atualmente, o Facily está disponível também em Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Itu, Atibaia, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Salvador e Fortaleza. O aplicativo pode ser baixado na Apple Store ou Google Play.





PARA CONSEGUIR DESCONTOS EM COMPRAS COLETIVAS

. Fique de olho nas condições para conseguir o descontos Tamanho da compra, valor mínimo, itens.

. Prazos É preciso entender qual a emergência, a rapidez com que o cliente precisa desse produto, ou seja, confira o prazo de entrega. Geralmente, essas plataformas tem um tempo de entrega mais estendido.

. Trocas e devoluções Como funciona esse processo? É outra informação que o consumidor deve buscar.

. Reputação Descontos muito atraentes sempre exige do consumidor um esforço de investigação quando a confiança daquela loja. Por isso, verifique a reputação, avaliações e comentários em sites como o Reclame aqui e também no consumidor.gov.br.

. Na hora de aumentar seu grupo Se organize principalmente com amigos, familiares, vizinhos, grupos de mãe da escola, colegas de trabalho, moradores do mesmo prédio ou condomínio. O volume de compras faz toda a diferença na hora de conseguir descontos.

VEJA 10 OFERTAS NO APP POR ATÉ R$ 10

1.Leite integral longa vida Pirancajuba

R$ 0,99

2. Kit com quatro unidades do arroz Emoções Parborizado (1kg)

R$ 4,99

3. Vinagre de álcool Figueira 500 ml

R$ 1,09

4. Água sanitária Dragão 1l

R$ 1,41

5. Leite Ninho em pó Integral 400g

R$ 6,99

6. Kit 2kg de feijão Kicaldo

R$ 3,99

7. Sabão em pó Omo Lavanda Caixa 800g

R$ 2,99

8. Kit achocolatado Nescau 400g

R$ 2,99

9. Óleo de soja Soya 900 ml

R$ 2,99

10. Azeite Oliva Extra Virgem Borges 500 ml

R$ 5,99





*Ofertas pesquisadas no Facily dia 17/09