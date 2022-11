Apoiadores de Jair Bolsonaro criticam Eduardo após flagra no Catar

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi criticado nas redes sociais por apoiadores do presidente após ser flagrado na Copa do Mundo no Catar, com a esposa Heloísa Bolsonaro.

Apoiadores de Jair Bolsonaro que realizam ações antidemocráticas contra o resultado das eleições reclamaram que o político está "curtindo a vida".

"Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação!", escreveu uma pessoa no Twitter, em referência a atos antidemocráticos de bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas.

O deputado não fez publicação sobre a viagem ao Catar. A esposa de Eduardo apareceu no Instagram usando a mesma roupa do momento da transmissão.

A situação também virou assunto da oposição.

"O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar", escreveu uma pessoa no Twitter.

Vão lá pessoal... fiquem nas ruas apanhando da polícia enquanto o Eduardo Bolsonaro está lutando por você lá do Catar assistindo aos jogos da Copa... pic.twitter.com/RpCjZeD3hJ -- Ocidente Livre (@OcidenteLivre) November 28, 2022

GRAVÍSSIMO: Eduardo Bolsonaro e sua conje são flagrados no Catar curtindo jogo na copa, enquanto os patriotas estão na porta dos quartéis debaixo de chuva, sol, insolação e leptospirose pic.twitter.com/CmJv7RxTjk -- Jairme (@jairmearrependi) November 28, 2022