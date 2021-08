Após 1 mês internada, morre menina de 8 anos baleada na barriga em Valéria

A menina Kevelyn da Conceição Santos, 8 anos, morreu, nessa segunda-feira (17), após passar um mês internada no Hospital do Subúrbio. A criança foi baleada na bairrga no dia 15 de julho, enquanto brincava em um parquinho do condomínio Morada da Lagoa, em Valéria.

Segundo a família, Kevelyn brincava enquanto sua mãe estava em um salão, que fica em frente ao local do crime. Familiares acusam policiais de chegarem atirando no local. O CORREIO entrou em contato com a PM para saber mais informações sobre o crime, mas ainda não teve retorno.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Após ser baleada, Kevelyn foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, onde foi submetida a três cirurgias. Ao longo deste mês, a família organizou uma vaquinha para realizar um transplante, mas não conseguiu arrecadar o valor.