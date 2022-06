Após 2 anos de espera, saída de Salvador para o interior tem movimento intenso

Após dois anos de espera, a saída de Salvador para curtir os festejos juninos no interior do estado tem um movimento intenso. Na rodoviária, centenas de pessoas aguardam para embarcar nos ônibus.

A expectativa da rodoviária é atender mais de 170 mil pessoas até a próxima sexta-feira (24). Ao todo, serão cerca de mil horários extras, além dos 540 horários regulares operados diariamente.

Estrada

Já na BR-324, o tráfego está intenso no sentido Feira de Santana. Segundo a Via Bahia, há lentidão entre aos trechos da Brasilgás (Salvador) e Candeias.

A expectativa é de que a rodovia receba quase 290 mil veículos durante o feriadão de São João. Nesta quarta-feira (22), o trânsito deve ficar mais intenso entre 12h e 15h.

Já nessa quinta-feira (23), o tráfego será mais intenso por mais tempo, com pico das 6h às 7h e depois das 9h às 17h.

A partir do domingo a movimentação se concentra no sentido Feira/Salvador. No dia 26, a rodovia deve ficar movimentada quase todo dia, começando das 7h e seguindo até às 22h.