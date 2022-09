Após 3 meses, Carla Cecato deixa Jovem Pan: 'Não valia a pena'

Durou apenas três meses a passagem da jornalista Carla Cecato pela Jovem Pan. De acordo com a ex-Record, o problema foi contratual: ela foi recrutada pelo canal para trabalhar dois dias por semana e a emissora vinha pedindo que ela apresentasse programas diariamente.

"Como eu passei para um programa diário ao vivo, passou a não valer mais a pena para mim. Meu primeiro contrato era para apenas duas vezes por semana e aí, para o ao vivo agora, não valia a pena", disse Cecato, em vídeo compartilhado nas suas redes sociais.

No vídeo, a apresentadora afirma que gostou de trabalhar no canal e se mostrou aberta a um retorno. "Não vou trabalhar mais na Jovem Pan por enquanto, espero voltar em breve", disse Carla Cecato.

Além do "Talk Show JP", Cecato apresentava o "Linha de Frente", o programa que causou esse aumento inesperado na carga de trabalho da profissional. Concebida para os finais de semana, a atração se tornou diária após dois meses em razão da boa audiência.

Tiago Pavinatto está cotado para suceder Carla Cecato no comando do "Linha de Frente".