Após 30 anos de carreira, Frank Aguiar muda nome artístico para Luz Aguiar

Com 30 anos de carreira, Frank Aguiar decidiu mudar o nome artístico para Luz Aguiar - seu nome de batismo é Franciscneto Luz Aguiar. O cantor afirmou que o novo nome combina mais com a fase que vive agora e que teve a ideia de mudar em um "momento de espiritualidade".

"Nesse novo momento em que vivo, ressignificando toda a carreira, todas as minhas atividades, principalmente num momento que vivo de uma boa evolução espiritual, me veio uma mensagem. Nesses momentos que me encontro só, de espiritualidade, que eu deveria assumir esse nome de sangue. Luz Aguiar. 'Luz' de iluminar... Nome bonito", contou ele, ao Extra.

O cantor tem feito enquetes nas redes sociais para medir a reação dos fãs que, claro, a essa altura estão mais do que acostumados a chamá-lo de Frank.